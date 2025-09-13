衛蘭相隔17年馬國開唱 突然恨嫁想生B

【on.cc東網專訊】歌手衛蘭將於11月1日在馬來西亞舉行《OUT OF FRAME世界巡迴演唱會》，她近日飛往當地宣傳及舉行粉絲見面會。活動上，提到今次是她相隔17年再在馬來西亞開唱，她表示心情激動又興奮：「因為唔知會有咁嘅機會，所以好感恩，馬來西亞喺我心目中有個好特別嘅地位。」

她透露會針對不同城市準備一個獨特的歌單，問到會否考慮在個唱上唱馬拉文歌曲時，她稱有想過，但要時間準備，至於個唱嘉賓，她則大賣關子：「我腦中有人選。（男定女？）未確定，因為有男有女。」期間，衛蘭獲粉絲送上她最愛的榴槤蛋糕及時間膠囊作禮物，令她感動落淚。

而在另一個訪問中，衛蘭談到感情生活時，她希望遇到一個好對象穩定下來及有小朋友，被笑指有想嫁的念頭，她即改口可以不要小朋友，但自信將來會是一個好媽咪：「但我覺得呢個世界太惡劣，我會好緊張佢，唔知承唔承受到個壓力，或者依家先搵個男朋友，小朋友就遲啲。（咁忙有冇時間搵？）好似搵唔到，因為我唔鍾意上嗰啲app，所以要身邊朋友介紹畀我。（異地戀可以？）可以，如果好鍾意對方。（如果對方英文唔好呢？）OK，最重要溝通到。」

