衛蘭讚姜濤得意聲線獨特 孫耀威走出父母逝世悲痛

【on.cc東網專訊】歌手衛蘭（Janice）、衛詩（Jill）、孫耀威、王菀之及王祖藍等昨晚（23日）現身西九出席《普世歡騰星光夜》音樂會，Janice與Jill以姊妹檔合唱，Jill更向觀眾分享前年在以色列遇上戰亂一事，受訪時Jill憶述當時聽到爆炸聲很驚，亦在防空洞中逗留了很長時間，期間亦以敬拜平靜心態，而選唱《避難所》亦是認為歌曲很符合當時的心境。談到近況，兩人透露今年會將與父親與親戚歡度聖誕，Jill表示近日在與一眾友人一齊作曲中，而Janic指明年計劃推出新專輯，2月則會到加拿大演出。

提到Janice早前為姜濤擔任演唱會嘉賓，她大讚姜濤得意，好開心認識他，直言當時知他很大壓力，因此透過那本書向他分享了信仰，又指姜濤聲線獨特，如有機會希望與他合作R&B風格的歌曲。至於提到冼靖峰（Archie）早前擔任Janice內地巡唱的嘉賓，她就大讚Archie心地好很乖仔很努力，所以希望畀機會他，令更多人認識他。

時隔半年再於香港演出的孫耀威，受訪時指今年較多回港，又透露近半年來先後經歷愛貓及父母逝世：「我無公開呢件事因為都好忙，所以無去講，收埋咗自己一段時間，跟住香港又火燭，我都覺得其實自己比起好多災民都算好感恩，即係仲有好多人更加慘，所以無特別去講呢件事。」問到他父親有沒有遺願？他就笑言自己與父親的關係由細到大就像火星撞地球，但感恩十多年前感染父親信教，更成功改善了父子情。

孫耀威又指之後會多點回來香港陪伴家人，亦笑言掛住香港美食和樂壇，希望可以回港宣傳新歌，問到他有否在港開騷的打算，他就指明年計劃在出道地台灣的小巨蛋開騷，而之後則希望可以回港在充滿回憶的紅館開騷，提到學友同日在紅館開始一連20場，他就大讚學友厲害，又笑言自己較年輕都做不到，至於問到他會否需要為開騷操體能？他就笑言早前因飲酒及不停進食肥了20磅，目前是人生最肥的時期，因此之後要努力減肥。

王菀之表示早前剛放完假，陪伴家人及與相約多年的好友去旅行，又指之後會忙於工作：「之後好多分享會同大家分享音樂，用音樂做多啲嘢。（做新歌？）幫人哋做咗好多新歌，自己就少，得一兩首，之前應承咗好多人，依家都仲有差人歌。（新年前要清債喎？）仲有時間，都有信心。」提到她早前宣傳內地巡唱延期及取消，她就指之後會有改期的好消息，重新開展巡唱，希望能盡快公布確實消息，她又直言忙得開心，不過亦會抽出時間陪伴年紀大的家人，亦希望做更多有意思的音樂項目，問到她會否再與張敬軒合作，她就表示：「其實我都有啲掛住，人生苦短，對上一次同佢同台已經好多年前，都想再有機會合作。（你搵佢啦！）點解唔可以佢搵我？（即係你依家等佢搵你？）諗吓囉，諗吓接唔接佢電話。」

王祖藍受訪時感恩音樂會全場爆滿，笑言不用破產最多蝕少少，又感激多位歌手支持，他續指今次音樂會有善長透過義工為宏福苑災民送出1,000多張門票，並為執法人員送出百多張，感恩他們從傷痛中站起來，亦感恩有很多熱心朋友幫忙處理其逝世朋友的身後事。

