衛蘭出道20周年巡迴演唱會3月21日登陸澳門！即睇優先及開售時間表＋門票票價＋購票連結＋交通優惠

衛蘭（Janice Vidal）的歌聲是香港人的集體回憶，今年她出道20周年，將於3月21日在澳門銀河綜藝館舉行《JANICE VIDAL衛蘭OUT OF FRAME世界巡迴演唱會－澳門站》，門票將於2月3日早上11時優先發售，票價$380起，為樂迷帶來一場橫跨20載的音樂回顧之旅。
20年音樂生涯回顧與展望
由《大哥》、《心亂如麻》、《如水》到《街燈晚餐》，Janice的歌聲陪伴無數港人走過青澀、失戀、成長與療癒的時刻，成為大家的集體回憶。今次世界巡迴演唱會以《OUT OF FRAME》為主題，以標誌性的溫柔歌聲重新演繹多首經典作品，是她20年音樂生涯的回顧與展望，同時鼓勵每一位聽眾走出舒適圈，跳出固有的框架，大膽追求自己的夢想。
2月3日起優先開售 票價$380起
門票分為$380、$580、$780、$1,080、$1,380，2月3日早上11時至2月5日早上10時59分於BOOKYAY優先發售，2月5日早上11時起將於Trip.com、Klook、uutix、銀河票務、大麥、貓眼公開發售。今個三月，不妨與Janice相約澳門，沉浸於她獨一無二、真摯沉穩的歌聲。
《JANICE VIDAL衛蘭OUT OF FRAME世界巡迴演唱會－澳門站》
日期：2026年3月21日
時間：下午8時
價錢：$380、$580、$780、$1,080、$1,380
地點：銀河綜藝館（地圖按此）
香港來往澳門交通優惠
為了讓粉絲們無憂去澳門玩，Yahoo Travel同時為大家搜羅了最新的永東跨境巴士車票優惠、金光飛航／噴射飛航船票優惠，部份更額外加送上網卡，無論何時出發，水上或是陸上，都可以最抵價錢玩得盡興！
