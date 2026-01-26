錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
衛蘭澳門演唱會2026丨2.3優先訂票 即睇搶飛攻略、票價、座位表
衛蘭JANICE出道二十年，《大哥》、《My Love My Fate》、《離家出走》等金曲是90後、00後的青春記憶。衛蘭以《OUT OF FRAME》世界巡迴演唱會澳門站回顧二十年音樂旅程，門票於2月3日優先訂購以及於2月5日公開發售。
衛蘭《OUT OF FRAME》演唱會2026澳門站詳情
日期: 3月21日
時間: 8:00pm
地點: 銀河綜藝館
衛蘭《OUT OF FRAME》演唱會2026澳門站票價
$1,380 / $1,080 / $780 / $580 / $380
衛蘭《OUT OF FRAME》演唱會2026澳門站優先購票詳情
衛蘭《OUT OF FRAME》演唱會澳門站將於2月3日上午11時至2月5日上午10時59分，於BOOKYAY進行優先訂票。
▶︎▶︎▶︎按此直接進入BOOKYAY購票連結
衛蘭《OUT OF FRAME》演唱會2026澳門站公開售票詳情
衛蘭澳門演唱會門票將於2月5日上午11時起於Klook、UUTIX、銀河票務、大麥、貓眼、Trip.com公開發售。
▶︎▶︎▶︎按此直接進入Klook購票連結
▶︎▶︎▶︎按此直接進入UUTIX購票連結
▶︎▶︎▶︎按此直接進入銀河票務購票連結
▶︎▶︎▶︎按此直接進入Trip.com購票連結
搶飛除了要鬥快，還要使用不同策略！在電腦、手機、平板電腦等多部不同裝置上，同時使用Chrome、Firefox、Opera、Internet Explorer、Safari等網頁瀏覽器購票，相當於同時在多個地方「排隊」，能增加成功搶飛的機會！不過，在相同IP下同時有太多裝置購票，也有被封鎖的風險，因此建議使用VPN，或直接請親友在不同地方幫忙搶飛。
衛蘭《OUT OF FRAME》演唱會2026澳門站座位表
有待公布。
