衛蘭澳門演唱會2026丨2.3優先訂票 即睇搶飛攻略、票價、座位表

港大醫學院公布，旗下研究團隊研發出一種新型減毒活疫苗候選株cb1，只需單次鼻內給藥，即能產生針對多種乙型冠狀病毒的廣泛免疫力。該疫苗不僅能預防重症，在動物模型中更能有效截斷病毒傳播，為應對未來冠狀病毒威脅提供具潛力的防疫策略。這項突破性研究已發表於著名期刊《美國國家科學院院刊》。 該院稱，新冠病毒變異株的持續出現，加上動物冠狀病毒持續帶來人畜共患的威脅，突顯出對廣泛保護性疫苗的迫切需求，促使cb1疫苗的誕生。cb1疫苗以單次鼻內給藥即可提供廣泛免疫力，有效抵禦當前及未來出現的的乙型冠狀病毒，而無需頻繁更新疫苗以維持免疫防護。 港大醫學院公共衞生學院公共衞生病毒學講座教授、香港賽馬會環球衞生研究院(HKJCGHI)聯席總監兼於崇光基金教授(病毒學)潘烈文稱，他們採用的密碼子去優化策略，能夠在不改變任何一個氨基酸的情況下，大幅削弱病毒毒性。這款疫苗具備的複製能力剛好足夠全面訓練免疫系統，但又不會引發疾病。他們觀察到疫苗的保護範圍涵蓋多種乙型冠狀病毒，這對於開發通用冠狀病毒疫苗無疑是極具潛力的發現。 來自同一學院的榮休教授兼名譽臨床教授裴偉士補充說，這款疫苗在阻截病毒傳播方面的能力是一重大突

AASTOCKS ・ 3 小時前