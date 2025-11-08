衛詩唔肯玩交友App嘆難搵男友 擇偶開出1個條件...

【on.cc東網專訊】歌手衛詩（Jill）昨日（7日）出席《自由爵士音樂節》延展舞台音樂表演擔任嘉賓，久未出席商場騷的她笑言有點緊張：「其實每一次演出都會有啲緊張，但我覺得好開心，因為我真係可以唱Jazz，唱啲唔同類型嘅歌，感覺好好。」談到近況，Jill表示近日正在造新歌，跟不同音樂人合作，除了Pop song，亦會有Jazz及R&B等曲風作品，希望為樂迷帶來新鮮感，亦透露將與姐姐衛蘭及好姊妹王君馨，於12月參與由王祖藍籌辦的聖誕音樂會。除了音樂，Jill跟衛蘭及幾位好姊妹包括王君馨、鍾舒漫與鍾舒祺齊齊經營短片頻道做節目，談到王君馨5月誕下女女Audrey，問到節目是否要加入新成員？她笑謂：「佢喺媽咪個肚嗰陣已經一齊做。」

廣告 廣告

Jill表示跟王君馨是鄰居，因此不時可跟Audrey玩，問到王君馨有否要求她幫忙湊B？她笑指對方暫未有要求，若有需要一定會幫忙，更直言自己很喜歡小朋友，問到何時自己生個骨肉？她大嘆：「我暫時冇男朋友呀！好難搵呀唔知點解。（擇偶要求？）希望佢同我有一樣價值觀，如果係音樂人更好，鍾意音樂都得。」她表示有朋友提議她玩交友App識男仔，但她立即耍手擰頭表示未能接受：「我想自然地去識一個人。（要靚仔？支持你嘅音樂？）唔一定，我覺得啱Feel就已經好好，希望係大家都支持對方。（要識煮飯？）我鍾意煮飯，我可以煮畀佢食！」她笑指媽媽也向她催婚，朋友也有介紹男生給她認識，可惜仍未找到合眼緣：「你知道遇到一個你鍾意嘅人，你會感覺到夾唔夾，係會有種好自然的默契，但暫時遇到嘅都只係可以做朋友。」

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】