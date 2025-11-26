衝呀！Trip.com 獨家內地遊「勁慳攻略」！鎖定週二閃購 + Mastercard 神 Code

內地全新優惠

香港人北上注意！ 想用最少錢玩轉大灣區同埋內地各大城市？Trip.com 幫你做足功課！我哋嘅內地旅遊優惠多到你數唔晒，由半價套票、即時現金回贈，到高鐵接送八折 Code 都準備好晒！唔想蝕底？立即睇實以下三大重點，將所有著數袋晒落袋！

⏰ Part 1：限時搶購！記住個日子！「週二閃購」同「週五 Mastercard 神 Code」

要攞盡最勁折扣，就一定要定時定候上 Trip.com 搶嘢！

1️⃣ 週二閃購：半價套票等你搶！

幾時搶？ 逢 星期二 ！ 較定鬧鐘 ，準時上 Trip.com App！

搶咩嘢？ 佢會放出大量「 機票連酒店套票 」嘅 超低折扣 ，甚至有機會 半價 入手！

點樣搶？ 先到先得！一秒鐘都唔好遲疑！

2️⃣ Mastercard 獨家「現金神 Code」：逢週五更新！

用 Mastercard 埋單嘅朋友仔有福喇！我哋每星期都會放出名額有限嘅現金折扣 Code，幫你即時扣減 HK$100！

幾時更新？ 每星期五凌晨 00:00 正 ！記得嗰陣時準時上線！

點樣攞？

機票： 消費滿 HK$2,000，即減 HK$100！ 酒店： 消費滿 HK$2,000，即減 HK$100！

溫馨提示： 名額有限，搶到就係你嘅！

💰 Part 2：超抵回本大法！深圳出發機票「有賺冇蝕」！

好多香港人都識玩，會選擇由深圳出發搭飛機，機票選擇多又平一截！Trip.com 仲額外送你獎賞，真係做到「又慳又賺」！

✈️ 深圳出發回贈詳情 (限時 11 月 1 日至 12 月 31 日)

現金回贈 HK$78： 只要預訂 指定深圳出發嘅機票 ，完成行程後即回贈你 HK$78 現金！ 兩個月限時優惠，唔好放過！

賺 1000 Trip Coins： 如果你係訂 深圳來往指定熱門城市 嘅機票，就可以賺到 1000 Trip Coins 獎賞！

指定熱門城市包括： 上海、北京、成都、重慶、昆明、南京、杭州、烏魯木齊、哈爾濱、三亞。



🛠️ Part 3：一站式搞掂！高鐵、接送、住宿「優惠 Code」大晒冷！

唔使周圍搵 Code 喇！ 呢度集合晒你玩轉內地所需嘅所有交通同住宿折扣，一 Click 領取！

🚅 高鐵/火車票折扣

無論係新舊用戶，搭高鐵返鄉下或者去玩都有得平！

新用戶專享： 高鐵九五折，最高減 HK$30 (只限 App 內使用， 必用！ )

通用折扣： 高鐵九八折 (人人有份)

🚗 接送/租車 Code：點對點輕鬆到達！

長途交通搞掂咗，點少得機場或車站接送？用 Code 訂專車，舒服到爆！

機場接送八折 Code： GOCHINAHK20 (適用於廣東指定產品，最高減 HK$200！)

其他接送優惠： 另有九二折同八八折優惠券等你領取！

租車自駕： 租車九折優惠券，自駕遊必備！

🏨 住宿同玩樂折扣

想住得更久、玩得更盡興？

連住優惠： 連續訂 3 晚酒店，即可領取 最高減 HK$110 嘅額外優惠券！

當地體驗： 內地門票/體驗九四折優惠券，玩樂支出都幫你慳！

🗺️ Part 4：Trip.com 內地遊主題地圖：精選城市推介！

你Plan 緊去邊度玩？我哋已經幫你將最熱門嘅內地城市分好類，連埋專屬優惠一齊送上！

❄️ 冰雪/滑雪體驗： 想去哈爾濱睇冰雪、北京滑雪？ 酒店半價起 等緊你！

🌃 城市漫步/打卡： 深圳、廣州、上海！酒店、門票、火車票優惠 即減高達 HK$170 ！

🌴 海景/度假 Feel： 三亞、廈門、大連！酒店、門票、火車票優惠 即減高達 HK$170 ！

♨️ 溫泉/放鬆之旅： 溫泉酒店 半價起 ！

🐾 親親小動物： 青島、杭州、廣州嘅動物園門票連酒店都有勁減！

🌟 咪再等喇！ 內地旅遊嘅折扣、回贈、優惠碼已經全部擺晒喺你面前！立即鎖定每週二嘅大特賣，即刻Click 入去 Trip.com 搶購你下一趟內地之旅啦！

