Alo Yoga官網全網7折
衝呀！Trip.com 獨家內地遊「勁慳攻略」！鎖定週二閃購 + Mastercard 神 Code
香港人北上注意！ 想用最少錢玩轉大灣區同埋內地各大城市？Trip.com 幫你做足功課！我哋嘅內地旅遊優惠多到你數唔晒，由半價套票、即時現金回贈，到高鐵接送八折 Code 都準備好晒！唔想蝕底？立即睇實以下三大重點，將所有著數袋晒落袋！
⏰ Part 1：限時搶購！記住個日子！「週二閃購」同「週五 Mastercard 神 Code」
要攞盡最勁折扣，就一定要定時定候上 Trip.com 搶嘢！
1️⃣ 週二閃購：半價套票等你搶！
幾時搶？ 逢星期二！較定鬧鐘，準時上 Trip.com App！
搶咩嘢？ 佢會放出大量「機票連酒店套票」嘅超低折扣，甚至有機會半價入手！
點樣搶？ 先到先得！一秒鐘都唔好遲疑！
2️⃣ Mastercard 獨家「現金神 Code」：逢週五更新！
用 Mastercard 埋單嘅朋友仔有福喇！我哋每星期都會放出名額有限嘅現金折扣 Code，幫你即時扣減 HK$100！
幾時更新？ 每星期五凌晨 00:00 正！記得嗰陣時準時上線！
點樣攞？
機票： 消費滿 HK$2,000，即減 HK$100！
酒店： 消費滿 HK$2,000，即減 HK$100！
溫馨提示： 名額有限，搶到就係你嘅！
💰 Part 2：超抵回本大法！深圳出發機票「有賺冇蝕」！
好多香港人都識玩，會選擇由深圳出發搭飛機，機票選擇多又平一截！Trip.com 仲額外送你獎賞，真係做到「又慳又賺」！
✈️ 深圳出發回贈詳情 (限時 11 月 1 日至 12 月 31 日)
現金回贈 HK$78： 只要預訂指定深圳出發嘅機票，完成行程後即回贈你 HK$78 現金！兩個月限時優惠，唔好放過！
賺 1000 Trip Coins： 如果你係訂深圳來往指定熱門城市嘅機票，就可以賺到 1000 Trip Coins 獎賞！
指定熱門城市包括： 上海、北京、成都、重慶、昆明、南京、杭州、烏魯木齊、哈爾濱、三亞。
🛠️ Part 3：一站式搞掂！高鐵、接送、住宿「優惠 Code」大晒冷！
唔使周圍搵 Code 喇！ 呢度集合晒你玩轉內地所需嘅所有交通同住宿折扣，一 Click 領取！
🚅 高鐵/火車票折扣
無論係新舊用戶，搭高鐵返鄉下或者去玩都有得平！
新用戶專享： 高鐵九五折，最高減 HK$30 (只限 App 內使用，必用！)
通用折扣： 高鐵九八折 (人人有份)
🚗 接送/租車 Code：點對點輕鬆到達！
長途交通搞掂咗，點少得機場或車站接送？用 Code 訂專車，舒服到爆！
機場接送八折 Code： GOCHINAHK20 (適用於廣東指定產品，最高減 HK$200！)
其他接送優惠： 另有九二折同八八折優惠券等你領取！
租車自駕： 租車九折優惠券，自駕遊必備！
🏨 住宿同玩樂折扣
想住得更久、玩得更盡興？
連住優惠： 連續訂 3 晚酒店，即可領取最高減 HK$110 嘅額外優惠券！
當地體驗： 內地門票/體驗九四折優惠券，玩樂支出都幫你慳！
🗺️ Part 4：Trip.com 內地遊主題地圖：精選城市推介！
你Plan 緊去邊度玩？我哋已經幫你將最熱門嘅內地城市分好類，連埋專屬優惠一齊送上！
❄️ 冰雪/滑雪體驗： 想去哈爾濱睇冰雪、北京滑雪？酒店半價起等緊你！
🌃 城市漫步/打卡： 深圳、廣州、上海！酒店、門票、火車票優惠即減高達 HK$170！
🌴 海景/度假 Feel： 三亞、廈門、大連！酒店、門票、火車票優惠即減高達 HK$170！
♨️ 溫泉/放鬆之旅： 溫泉酒店半價起！
🐾 親親小動物： 青島、杭州、廣州嘅動物園門票連酒店都有勁減！
🌟 咪再等喇！ 內地旅遊嘅折扣、回贈、優惠碼已經全部擺晒喺你面前！立即鎖定每週二嘅大特賣，即刻Click 入去 Trip.com 搶購你下一趟內地之旅啦！
Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
