衞生署調查網售韓製減肥藥 含受管制藥物成分

印度西孟加拉邦爆發致命尼帕病毒，引發亞洲部分地區的關注，部分國家已加強機場的檢查措施。泰國已開始在三個接收來自西孟加拉飛機的機場篩檢乘客。尼泊爾也開始在加德滿都機場及與印度的其他陸路邊境口岸篩檢入境人員。 據媒體報道，自去年12月以來，西孟加拉已確認兩例病例，患者均為醫療工作者。印度衛生部表示，約有196名與他們接觸過的人已被追蹤並檢測結果為病毒陰性。該病毒可以由動物傳染給人類。由於沒有疫苗或藥物可治療，其死亡率很高，介於40%到75%之間。 尼帕病毒也可以通過受污染的食物在人與人之間傳播。世界衛生組織將尼帕列入十大重點疾病之一，與例如COVID-19和茲卡病毒等病原體同列，因為有可能引發疫情。潛伏期為4至14天。 (to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

