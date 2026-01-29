獨立書店推薦賞︱吳靄儀《雨中的香港》獲獎
衞生署調查網售韓製減肥藥 含受管制藥物成分
【Now新聞台】衞生署調查一宗個案，涉嫌在網上非法出售含有未標示受管制藥物成分的減肥藥，提醒市民切勿購買。
衞生署指，產品可能源自南韓，紙盒包裝上印有韓文及英文KOREAN PREMIUM，內有30個密封包裝袋，每包有七顆藥丸和膠囊。
署方早前根據情報，透過即時通訊軟件購得這款減肥產品，化驗結果顯示當中的橙色圓形藥丸和黃綠色膠囊，分別含有用作治療高血壓的「氫氯噻嗪」和可能引起幻覺及失眠的「氟西汀」，屬藥劑業及毒藥條例下的第1部毒藥，有醫生處方才可購買，並懷疑有關產品是未經註冊藥劑製品，會繼續調查跟進事件，呼籲已購買上述產品的市民停止服用。
