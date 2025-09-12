衞生署 9.18 展開人口健康調查 參加者可獲高達 300 元現金券 邀 1800 人免費體檢︱Yahoo

【Yahoo新聞】衞生署將於 9 月 18 日展開 2025/26 年度人口健康，為期約 15 個月，將訪問約 2 萬人，完成調查的參加者將會獲贈超市現金券作回饋，並會邀請其中 1800 名受訪者接受免費身體檢查，完成後再獲發額外 300 元超市現金券。鑑於近年詐騙猖獗，署方特別提醒，市民慎防偽冒訊息或電郵，及識別上門家訪人員的制服及證件。

人口健康調查涵蓋本港 15 歲及以上的居民，外籍家庭傭工及訪港旅客並不會包含在內。衞生署會邀請約 10,000 個家庭住戶，即 20,000 名受訪者；身體檢查則會邀請 1,800 名完成了問卷的受訪者。

完成問卷調查和健康檢查的受訪者分別可獲價值 100 元和 300 元超市現金券，調查預計於 2026 年底完成。

被選中單位會收到邀請信

下週四（18日）起，衞生署將陸續向被選中的住戶單位發出邀請信，住戶代表可根據信上的住戶參考編號及啟動碼啟動網上問卷系統，內容涵蓋慢性疾病及管理、營養及飲食習慣、飲酒及吸煙情況、預防疾病措施、運動及體能活動等健康狀況和生活習慣。

住戶亦可選擇預約進行面對面訪問來完成問卷，若指定限期後仍未完成網上問卷，訪問員將到訪單位，協助住戶完成問卷。

所有 15 至 84 歲完成問卷的受訪者會被邀請簽署身體檢查同意書，部分隨機被抽選的受訪者會獲邀到指定體檢中心進行免費身體檢查，完成量度身體、驗血和驗小便的步驟。受訪者隨後會收到免費的檢查報告，如檢查結果異常，衞生署會提供健康建議及轉介信，以便家庭醫生或地區康健中心跟進。

訪問員將身穿帶有官方標誌的外套及持衞生署發出的有效證件。

提醒市民慎防偽冒訊息 小心識別訪問員身分

衞生署提醒市民慎防偽冒訊息或電郵，重申只會使用「#DH-PHS2025」、「#DH-PHS」或「noreply@ehr.gov.hk」的指定號碼來發出短訊或電子郵件；上門家訪的訪問員則身穿帶有衞生署標誌及人口健康調查標誌的湖水藍色制服，並配戴由衞生署發出的訪問員證件。