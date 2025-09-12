一代傳媒文化人胡菊人溫哥華辭世 享年92歲
衞生署 9.18 展開人口健康調查 參加者可獲高達 300 元現金券 邀 1800 人免費體檢︱Yahoo
【Yahoo新聞】衞生署將於 9 月 18 日展開 2025/26 年度人口健康，為期約 15 個月，將訪問約 2 萬人，完成調查的參加者將會獲贈超市現金券作回饋，並會邀請其中 1800 名受訪者接受免費身體檢查，完成後再獲發額外 300 元超市現金券。鑑於近年詐騙猖獗，署方特別提醒，市民慎防偽冒訊息或電郵，及識別上門家訪人員的制服及證件。
人口健康調查涵蓋本港 15 歲及以上的居民，外籍家庭傭工及訪港旅客並不會包含在內。衞生署會邀請約 10,000 個家庭住戶，即 20,000 名受訪者；身體檢查則會邀請 1,800 名完成了問卷的受訪者。
完成問卷調查和健康檢查的受訪者分別可獲價值 100 元和 300 元超市現金券，調查預計於 2026 年底完成。
被選中單位會收到邀請信
下週四（18日）起，衞生署將陸續向被選中的住戶單位發出邀請信，住戶代表可根據信上的住戶參考編號及啟動碼啟動網上問卷系統，內容涵蓋慢性疾病及管理、營養及飲食習慣、飲酒及吸煙情況、預防疾病措施、運動及體能活動等健康狀況和生活習慣。
住戶亦可選擇預約進行面對面訪問來完成問卷，若指定限期後仍未完成網上問卷，訪問員將到訪單位，協助住戶完成問卷。
所有 15 至 84 歲完成問卷的受訪者會被邀請簽署身體檢查同意書，部分隨機被抽選的受訪者會獲邀到指定體檢中心進行免費身體檢查，完成量度身體、驗血和驗小便的步驟。受訪者隨後會收到免費的檢查報告，如檢查結果異常，衞生署會提供健康建議及轉介信，以便家庭醫生或地區康健中心跟進。
提醒市民慎防偽冒訊息 小心識別訪問員身分
衞生署提醒市民慎防偽冒訊息或電郵，重申只會使用「#DH-PHS2025」、「#DH-PHS」或「noreply@ehr.gov.hk」的指定號碼來發出短訊或電子郵件；上門家訪的訪問員則身穿帶有衞生署標誌及人口健康調查標誌的湖水藍色制服，並配戴由衞生署發出的訪問員證件。
其他人也在看
失蹤人口︱14歲女童離開田心住所後失蹤 警方籲提供消息｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】一名 14 歲女童昨（11日）在田心失蹤，警方呼籲市民提供消息。Yahoo新聞 ・ 21 分鐘前
熱氣球退款｜申請熱線冇人聽 苦主憂回水變走數 主辦方：正致力處理每宗申請｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】友邦香港國際熱氣球節在連串風波下日前宣布全面退款，惟苦主聯盟向《Yahoo新聞》反映，該退款熱線長期無人接聽，無法登記，記者昨致電熱線10次亦不果；有部分苦主曾透過電郵作出投訴，惟至今未獲回覆。主辦方列明退款期為11月7日前，苦主何小姐憂主辦方容易在兩個月後「走數」；消委會促請主辦方加派人手盡快處理。Yahoo新聞 ・ 1 天前
樓市分析｜十大屋苑「7升3跌」 黃埔花園今年首八個月升8％稱冠
香港樓市似轉勢，樓價跌勢喘定，美聯公布其樓價指數年內由跌轉升，年初至今升約0.44%。十大屋苑今年首8個月與去...BossMind ・ 1 天前
黃埔花園樓價升幅稱冠 「新光小紅館」托起區內樓價？
十大屋苑中黃埔花園跑出，與此同時黃埔出現「新光黃埔影藝城」文化地標，未來更會發展為「小紅館」，區內樓價會否繼續成為逆市奇皅？Yahoo 地產 ・ 1 天前
俄羅斯實施「外國代理人新規」 書商憂誤中紅線 敏感書籍封裝包膠 貼警示字句｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】俄羅斯 9 月 1 日起實施新法規，被列為「外國代理人」的人士不得參與教育活動，或製作「供未成年人使用的信息產品」。法規未有明令禁止出版被列為「外國代理人」人士的書籍，卻引起出版業界憂慮誤中紅線，在聖彼得堡有書店近日因應新法例，在部分書籍貼上「外國代理人」標籤，再以透明膠膜封裝。Yahoo新聞 ・ 28 分鐘前
墨西哥進口中國車 擬提升關稅至50%
墨西哥將對來自中國和其他亞洲國家的汽車關稅提高至50%，當局稱這一廣泛的進口關稅改革將保護就業。信報財經新聞 ・ 15 小時前
民建聯揭全港逾500路面下陷黑點 中西區重災 居民跌傷做手術 向路政署索償︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】近月持續暴雨加劇道路下陷。民建聯今（12日）公布「全港破損路面大調查」結果，在各區發現共逾500個路面陷阱，遍佈行人路和行車路。中西區最為嚴重，共有過百個黑點，該黨今年已接10多宗居民因路面凹陷而受傷的個案，有居民骨折及韌帶撕裂，需做手術，正向路政署索償；亦有8歲小童跌傷，需入院縫針。該黨促路政署和承辦商加快處理投訴的速度，並簡化投訴索償的程序。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
餐飲寒冬｜翡翠拉麵小籠包連執兩間！ 德福、新城市廣場租約到期 下周一同時結業
本港餐飲業持續寒冬，結業潮仍未完，連鎖集團亦在縮減規模的現象。翡翠餐飲集團在社交平台宣佈，位於九龍灣德福廣場及...BossMind ・ 6 小時前
一田沙田旗艦店重開 新地盼吸港人消費
位於沙田的一田旗艦店經過全面升級後，於昨天開幕，新鴻基地產（0016.HK）主席兼董事總經理郭炳聯出席開幕典禮時表示，新地對香港長遠發展充滿信心，即使近年經濟環境充滿挑戰，新地仍持續投資升級和優化一田的業務，相信創新的購物體驗和合理的產品價格，能吸引香港人留港消費，亦可帶動更多內地遊客南下旅遊購物。信報財經新聞 ・ 15 小時前
青衣環保署化學廢物處理中心冒煙 惹火警疑雲
【on.cc東網專訊】今午(11日)12時43分，多名市民報案，指青衣南路51號環境保護署香港化學廢物處理中心突然冒出大量黑煙。消防接報派出搜救隊到場協助救援，人員到場前煙霧已消散，經調查後相信早前有工人啟動柴油發電機時冒出黑煙，相信事件屬誤會一場。on.cc 東網 ・ 1 天前
消息指施政報告無意採納「跨境購房通」及放寬樓市印花稅
《信報》一篇專欄文章引述消息指，行政長官李家超即將發表的《施政報告》，無意採納「跨境購房通」的建議，亦不會將目前400萬元以下物業繳交100元印花稅的政策，放寬至樓價600萬元以內，主因是考慮到本港的「上車族」普遍仍難以負擔現時樓價水平，「跨境購房通」更與國策「房住不炒」有矛盾，加上資金外流風險，削弱了國內消費和投資潛力，亦與當前國家大力推動的「內循環」形成矛盾。AASTOCKS ・ 1 天前
港府刊憲法律公告 配合強積金計劃加入積金易平台
【on.cc東網專訊】為配合強制性公積金計劃加入積金易平台，政府今日(12日)公布確認餘下兩個強積金行業計劃加入積金易平台的日期後，刊憲有關法律公告。有關法律公告將於今年9月17日舉行的立法會會議上提交立法會省覽，進行先訂立後審議程序。on.cc 東網 ・ 7 小時前
首7月錄2.4萬宗騙案電騙損失最多 租樓騙案增 受害者九成內地生
騙徒的行騙手法愈趨「高明」，即便大學生也容易墮入陷阱。警方數字顯示，今年首7個月錄得逾2.4萬宗騙案，損失金額達43.4億元，升幅有所放緩。就內地大學生的騙案而言，涉假冒官員的電騙雖僅列次位，惟損失金額最高，單是上半年涉款逾4,800萬元。警方又發現，自今年初起，涉及內地生租樓騙案有上升趨勢。 根據警方數字，今年am730 ・ 13 小時前
以色列總理：永遠不會有巴勒斯坦國
（法新社耶路撒冷11日電） 以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天在約旦河西岸一場屯墾計畫簽署儀式上發表談話時，誓言不會允許建立巴勒斯坦國。尼坦雅胡在以色列屯墾聚落阿杜敏（Maale Adumim）舉行的活動中表示：「永遠不會有巴勒斯坦國，這個地方屬於我們。」法新社 ・ 14 小時前
小紅書破壞網絡生態 遭網信部門查處
【on.cc東網專訊】針對內地社交平台小紅書未落實信息內容管理主體責任，在熱搜榜單重點環節頻繁呈現多條炒作明星個人動態和瑣事類詞條等不良信息內容，破壞網絡生態問題，國家網信辦指導上海市網信辦，依據《網絡信息內容生態治理規定》等有關規定，對小紅書採取約談、責令限期on.cc 東網 ・ 1 天前
李鍾碩將赴台會粉絲！GD宣布11月初登陸台北大巨蛋
【on.cc東網專訊】韓國天團Big Bang隊長G-Dragon（GD）正舉行世界巡唱，他已於7月11至13日假台北小巨蛋舉行3場演唱會，早前已有消息傳出他將於11月初登陸台北大巨蛋，GD的事務所今日（12日）就公布第4輪巡演的日期，包括11月1及2日在台北大東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
調查指絕大部分經濟師料美聯儲下周減息四分一厘 多數料年底前再減四分一厘
《路透》本月8日至11日調查107名經濟師，當中105人預測美聯儲下周減息四分一厘，比例遠高於上月調查的61%，2人預測減息半厘。64名經濟師預測年底美聯邦基金利率較目前低半厘，佔受訪者60%。但37%受訪者料年底利率較目前低75點子。AASTOCKS ・ 9 小時前
區議員葉吉江被停職 麥美娟：考慮案情適當處分 地區服務不受影響
【Now新聞台】屯門區議員葉吉江危駕罪成被民青局停職一星期，期間不得收取酬金或津貼。民青局局長麥美娟表示，會確保地區服務不受影響，又表示已考慮案情作適當處分。 民政及青年事務局局長麥美娟：「今次(監察)委員會考慮了今次的案情，所以向我建議停職一星期並且停薪，所以在這段期間，相關的區議員是不能夠以區議員身份行事，但他的辦事處是可以向市民提供有限度服務，不過辦事處外面需要張貼告示，通知市民相關區議員被停職，這是要確保地區內的服務不會受影響。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
李金凱曝光雲南2千呎豪宅 開窗險失平衡摔倒嚇親網民
《中年好聲音3》李金凱透露自己年幼時很調皮，大約10歲時因觸碰到5千伏的高壓電而永久傷殘，失去雙臂，但未有對人生失去意志，反而比任何健全人士更樂觀，並積極參加《中年好聲音3》，亦係呢個比賽令李金凱廣受歡迎。曾有一次出席嘉年華，李金凱被網民激讚唱得動聽，又指佢甚有急才，收獲唔少粉絲。李金凱不時社交平台中與粉絲分享生活點滴，以幽默正面形象回答。日前，李金凱回到家鄉雲南，分享一段夕陽短片，表達「生活的美好就存在眼前」心境，讓網民深感共鳴。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
楊洛婷黃天翱被指呃飲呃食封「乞兒夫妻」 網民力撐專業有禮貌 本尊親自回應
2003年港姐亞軍楊洛婷（Rabeea）與樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）於2014年結婚，婚後育有一對仔女，婚後轉型活動司儀及KOL事業，發展不俗。佢哋一向都係恩愛夫妻，而且形象討好，不過近日就有網民爆料佢哋呃飲呃食，又封佢哋做「乞兒夫妻」。Yahoo 娛樂圈 ・ 34 分鐘前