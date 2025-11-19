衞生防護中心接獲多一宗兒童流感嚴重個案

【Now新聞台】衞生防護中心連續兩日錄得兒童感染流感的嚴重個案。

中心接獲多一宗個案，是一名12歲男童，上周六因為其他自身疾病到聯合醫院求醫，需要留院治理，周二發燒咳嗽，臨床診斷為甲型流感併發休克，目前在兒童深切治療部留醫，情況嚴重；男童未有接種流感疫苗，近期亦無外遊，他的家居接觸者暫時無病徵，他就讀的學校近日亦無爆發流感。

中心指，今個夏季流感季節至今錄得20宗兒童嚴重個案，呼籲學校和家長盡快安排學童和子女接種流感疫苗。

