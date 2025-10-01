創造山頂凌霄閣 英國建築師特里爵士離世
衣索比亞發生教堂鷹架倒塌意外 至少36死200多傷
（法新社阿迪斯阿貝巴1日電） 東非國家衣索比亞的國營媒體報導，當地1座教堂今天發生臨時搭建的鷹架平台倒塌意外，造成至少36人喪生、200多人受傷。
這起意外是於當地時間上午7時45分左右發生在首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）以東約70公里的艾若提鎮（Arerti），當時有一群人前來參與一年一度的聖母瑪利亞節慶活動。
當地警察局長吉貝耶胡（Ahmed Gebeyehu）接受官媒法納廣播公司（Fana）訪問時表示：「死亡人數已來到36人，且還可能增加。」他並說傷者超過200人，皆已送往當地1所醫院接受治療。
地方官員阿巴特（Atnafu Abate）則告訴另家官媒衣索比亞廣播公司（EBC），有些人仍困在倒塌的鷹架下，一些傷勢較重者已被送往首都的醫院救治。此外他未透露更多關於受困者或可能救援行動的消息。
根據衣索比亞廣播公司在其臉書（Facebook）官方帳號發布的照片，倒塌的木桿七橫八豎，群眾在稠密的瓦礫堆中聚集；一些教堂外部照片也可見，鷹架是以不穩固的方式搭建。
