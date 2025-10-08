衣索比亞致函聯合國秘書長 控厄利垂亞積極準備發動戰爭

（法新社阿迪斯阿貝巴8日電） 根據法新社今天取得的一封外交部函件，衣索比亞指控鄰國厄利垂亞與衣國反對勢力「泰格瑞人民解放陣線」（TPLF）的強硬派聯手，準備發動戰爭。

厄利垂亞30多年前脫離衣索比亞獨立。近幾個月來，兩國關係極度緊繃。

衣索比亞外交部長在致聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的信函中表示：「過去幾個月來，厄利垂亞政府與TPLF之間的勾結更加明顯。」

TPLF曾主導衣索比亞政壇約30年，如今已被禁止參與政治活動。

信中還指出：「TPLF的強硬派系與厄利垂亞政府正積極準備對衣索比亞發動戰爭。」

衣索比亞政府同時指控厄利垂亞當局及TPLF「資助、動員及指揮」衣國阿姆哈拉（Amhara）地區的武裝團體。衣索比亞聯邦軍隊近年在該地區與叛軍持續對峙。

針對衣索比亞的指控，厄利垂亞資訊部長及TPLF尚未回覆法新社的置評請求。