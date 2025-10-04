表明願放人質後 哈瑪斯準備好談判其他議題

（法新社耶路撒冷4日電） 巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）今天告訴法新社，有關美國總統川普提出的加薩走廊停火協議，他們已準備好著手進行談判來解決所有懸而未決的議題。

1位要求身分保密的哈瑪斯高階幹部透露：「我們已準備好立即啟動協商來解決所有議題。」

哈瑪斯昨天表示，他們已準備好釋放所有扣留在加薩走廊（Gaza Strip）的人質。但有關要求其解除武裝及在戰後退出加薩走廊的呼聲，哈瑪斯則未予回應。