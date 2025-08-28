衰鬼媽咪2／東極島／老詭之家︳電影LOL 今期睇咩戲

南韓立法限制學生使用手機 歐美多國已禁止
衰鬼媽咪2
黛絲（珍美李寇蒂斯飾演）和安娜（蓮莎露夏恩飾演）兩母女經歷過靈魂對調後，轉眼廿年，安娜已經升格為人母，本身有個乖女之外，更結婚在即，迎來多一名繼女。正當大家為家事忙亂之際，三代母女竟然再一次互相上錯身、靈魂兜亂再兜亂！
東極島
二戰期間，一艘滿載英軍戰俘的日本貨輪遭擊沉，數千名戰俘生死一線。絕境之時，東極島上的一群中國漁民毅然前來，憑藉骨子裡的善良、野性與血性，為落難的戰俘拼出一條生路。電影取材自中國漁民營救英軍戰俘的真實事件，重現以命換命的傳世海上壯舉！
老詭之家
來自寄養家庭的麥斯（彼特大衛臣 飾）越大越唔生性，經常犯事，最終被判社會服務令，被逼去老人院做打雜。起初他以為一班廢老人畜無害，後來慢慢察覺竟然有人存心靠害！為了拆解恐怖陰謀，麥斯冒險闖進禁止進入的老人院四樓，一連串心寒詭怪事件接連發生，但他卻不知道自己早已墮入老詭的股掌之中…
