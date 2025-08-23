移英潮｜今年首兩季 BNO 簽證申請 5,767 宗
袁偉豪潮州音樂會預告有神秘嘉賓 騷前同大肚老婆學剪紙
【on.cc東網專訊】藝人袁偉豪（Ben）於4月在廣州開了首場《路途上的袁偉豪BEN ON THE ROAD》巡唱首站，而本月30日，他將會在潮州進行第二場音樂會，屆時還會有一位神秘嘉賓現身助陣。
日前，Ben到潮州進行宣傳工作，而懷孕中的太太張寶兒亦有一同前往，二人甫到當地即歎地道美食，大快朵頤，之後更齊齊跟老師學剪紙，齊齊剪了「平安」二字，而潮汕方言中「安」字同老公的意思同音，寶兒開心表示一定要把「安」字剪得好好，充滿甜蜜及愛。
Ben接受東網訪問時表示：「我哋早兩日上去做宣傳，今日已經趕番香港做音樂會嘅前期嘢，都比較忙碌，今次自己落手落腳搞，前後都上咗去3轉，不過都樂在其中嘅。」說到快將做第二任爸爸，他謂：「我嘅心理準備就係努力工作，依家各樣好好，好正面。」
