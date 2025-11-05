袁偉豪玩「西瓜挑戰」 張寶兒佗二胎肋骨筋膜扯到痛

【on.cc東網專訊】藝人張寶兒（Bowie）早前宣布懷有二胎，目前已踏入第三孕期，腹大便便的她即將臨盆迎來「袁氹氹」，近日她在個人網絡頻道晒出影片，片段中的她無論精神狀態皆不錯，更與老公袁偉豪（Ben）大玩「西瓜挑戰」，即要在肚上綁住西瓜，模擬女性懷孕時的肚子，身為愛妻號的Ben當然應下挑戰，任由Bowie把重5.3kg的西瓜用保鮮膜綁上他的肚子，Ben分享感受：「其實對於上半身活動就無咩影響嘅，但係我感受到多咗個重量壓住呼吸，好似抖氣有啲辛苦」，孕媽媽Bowie聞言即大表認同。

之後兩人前往接囝囝袁咕碌放學，駕車前往期間Ben笑言現在爸爸媽媽都有BB不能抱袁咕碌，又忍不住撫摸「肚子」，震動時更搞笑指「BB」正在踢他。而Bowie分享自己踏入第三孕期後，最辛苦是胸骨下面肋骨筋膜的部分，形容筋膜就像是背心膠袋，膠袋裝下西瓜後會感受到拉扯。接到袁咕碌後一家3口轉戰超級市場購物，Ben笑言可能會被人誤會偷西瓜，故先向超市員工報備，員工亦忍俊不禁，最後回到家後Ben終於成功卸貨，生下西瓜BB。影片尾段Bowie大談今次懷孕比第一胎時更辛苦，幸好感恩有Ben這位好老公：「佢每一日都盡可能係得閒嘅時候陪住我，又會車出車入，又幫我減輕好多照顧袁咕碌嘅辛苦，好彩有佢呢個最強隊友。」

