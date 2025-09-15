袁嘉敏回流香港拍港島新居開箱片 透露人妻朋友拒聚會感傷心：女人之間比較很愚蠢

YouTube影片截圖

袁嘉敏（Candy）曾於2022年公開怒斥鍾培生及其父曾向佢提出古怪要求，「鍾袁大戰」引起全城熱議。2023年底，袁嘉敏移英展開新生活，表示希望可以融入當地生活，和來自歐洲或不同國家嘅人交流，尋找另一半，因而冇選擇市郊香港人較多嘅社區居住，而係選擇住喺倫敦Zone 1南肯辛頓，又自爆玩交友app，激讚app內嘅男性高質，同時課金500英鎊（約4,800港元）出席「富豪飯局」。不過，袁嘉敏喺今年2月宣布回流香港，重返港島南區成長地段居住。

袁嘉敏日前分享新居開箱片，以英文透露新居位於鴨脷洲一帶。從影片中看到，袁嘉敏新居屬高層樓盤，景觀開揚，露台可飽覽香港仔海景，室內設計亦簡潔不失奢華，表示：「在長期陰暗下雨的倫敦居住過後，很渴望每天可以看到蔚藍海洋和藍天白雲，在陽台曬曬太陽，吹著清新的海風，心情也會很好吧，安頓好新家後，我再拍攝片段給大家看」。回流香港之後，袁嘉敏積極往返內地登台，又曾於520時現身高級華人私人社交會所；據悉，該會所設有會員制度，岀入設有Dress Code，個人或公司入會費高達15萬元，獲提名嘅會員可獲得部分會費豁免，但每月必須繳交逾2千元月費。

袁嘉敏亦透露自己返港後曾與老朋友聯絡，不過對方已婚並育有小朋友，因而情願與其他媽媽聚會，坦言感到傷心：「我與人妻、人母的朋友難有共同話題，因為朋友們的評頭論足，我傷心難過，甚至失眠，我很難向她們解釋為甚麼我仍然單身，為甚麼有人保持單身。我認為你有你的路，我有我自己的路，女人之間比較、評斷和批判是很愚蠢的，所以我決定不再經常與對方見面，並考慮斷絕朋友關係。」

YouTube影片截圖

YouTube影片截圖

