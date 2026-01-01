袁嘉敏暴乳真空襲內地騷 自爆遇超噁心經歷

【on.cc東網專訊】性感女星袁嘉敏於2023年年底她移居英國展開新生活，財來自有方的她更經常外遊歎世界，不時拍片分享日常生活。不過去年（2025年）2月，她宣布回流香港，結束短短一年半的移英生活。回流後生活艱難，她近日更不斷返內地接夜場騷，又要靠在付費平台賣相維生。

袁嘉敏就在社交網分享她於內地出騷的索爆造型，身穿火紅色吊帶低胸晚裝裙的她，真空上陣，盡騷出眾身材，性感誘人。她表示完騷後要通宵趕車返香港，然後再啟程到日本東京，可謂相當忙碌。袁嘉敏曾在節目中分享她在疫情期間前往內地登台獻唱時所遇到的離奇情況，她指當時場地設計令觀眾與表演者距離極近，曾有人在表演期間觸碰到她的敏感部位。而另一次到某地區演出時，主辦方甚至在未經同意下將不明黏稠液體倒在她身上，令她感到被侮辱，事後質疑對方是否刻意令她的服裝變得透視。

