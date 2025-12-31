袁嘉敏開設Patreon賣相賺錢 每月收入可觀 網民佩服識利用優勢搵錢

袁嘉敏（Candy）於2009年參選香港小姐勇奪「最上鏡小姐」，曾先後拍攝《賭城風雲》、《竊聽風雲3》、《屍城》、《殺破狼2》、《豪情3D》，以及三級片《鴨王》等電影。2022年，袁嘉敏曾公開怒斥鍾培生及其父曾向佢提出古怪要求，「鍾袁大戰」引起全城熱議，直至2023年底袁嘉敏移英展開新生活。不過，於今年2月宣布回流香港，居住於鴨脷洲無敵海景新居，生活保持奢華，曾現身高級華人私人社交會所；據悉，該會所設有會員制度，岀入設有Dress Code，個人或公司入會費高達15萬元，獲提名嘅會員可獲得部分會費豁免，但每月必須繳交逾2千元月費。近日，袁嘉敏被爆開設Patreon以分享照片嘅方式賺錢。

Patreon嘅內容為18禁，需要成年及繳付費用方可觀看。袁嘉敏每隔三至四日就更新Patreon，分享各種性感照片及影片，包括性感內衣、日本浴衣、出浴、沙灘照，以及著睡衣但「中門大開」嘅性感照；不過就堅持三點不露。據悉，Patreon需要每月付費785港元，而袁嘉敏嘅Patreon每篇帖文平均有40至50個讚好，保守估計有至少80名付費會員，每月至少有62,800港元收入。唔少網民都佩服袁嘉敏嘅生意頭腦，直言袁嘉敏非常識得利用自己身材上嘅優勢搵錢。

