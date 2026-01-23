袁彩雲晒50歲慶生照完美示範「優雅地老去」 去年曾自爆已離婚？

袁彩雲1996年透過參加香港小姐競選勇奪季軍而入行，及後，被安排加入處境劇《真情》及經典劇《封神榜》。2009年，袁彩雲與飲食商人江銘峯（Anthony Kong）結婚，移居加拿大及淡出幕前專心相夫教女。之後袁彩雲就鮮有公開露面，僅於閒時喺社交平台分享與楊茜堯、張美妮等好友相聚之照片。日前，袁彩雲踏入50歲生日，於社交平台分享慶生照，更寫道：「Hello 50. A new chapter, a clearer vision, and a wiser heart.（人生新篇章，視野更清晰，心智更成熟）。」網民紛紛留言送上祝福。

從照片所見，其中一張照片為穿上銀色閃爆禮服嘅袁彩雲與女兒Alycia向蛋糕許願，超溫馨。袁彩雲又PO出另一張穿著酒紅色單肩禮服嘅自拍，其臉上眼角位置有輕微魚尾紋，難掩歲月痕跡。不過就係呢份冇過份修飾，獲網民一致好評，表示袁彩雲完美示範「優雅地老去」嘅意境。

感情方面，袁彩雲並非一帆風順，佢曾與全國政協胡應湘之子胡文新拍拖，外界睇好佢同徐子淇一樣嫁入豪門，可惜呢段感情只維持半年就分手。之後袁彩雲去溫哥華登台時邂逅現任老公江銘峯。去年，袁彩雲突然拍片表示：「I’m divorced.（我離婚了）」，但原來袁彩雲所指嘅「離婚」係與「浴室離婚」，表示自己終於可以與對方分開使用唔同浴室，差啲嚇親網民。

