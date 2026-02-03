袁惟仁逝世終年57歲 王菲《旋木》作曲人 曾被爆多次出軌 晚年2次跌倒慘成植物人

曾經撰寫王菲《旋木》、《執迷不悔》、那英《征服》嘅台灣音樂人袁惟仁，自2018年喺上海時失足跌倒，導致腦溢血並發現腦瘤後，健康狀況大不如前，近年更因再次跌倒而成為植物人。袁惟仁家人於尋日（2日）發文表示，袁惟仁於家中離世，終年57歲。其女兒袁融昨天在IG發文悼念，「爸爸現在不痛了，雖然一直很害怕這一天的到來，但終究還是要面對」，令人鼻酸。

袁惟仁20歲時與朋友莫凡組成「凡人合唱團」於民歌餐廳擔任駐唱歌手，後來凡人於1991年推出首張專輯，並入圍台灣金曲獎最佳演唱組提名。凡人於1995年拆夥，袁惟仁轉型成為唱作人，並為王菲、那英等歌手作曲。作品家傳戶曉之外，袁惟仁因於2007年為選秀節目《台灣星光大道》擔任評審而令唔少人認識呢位「小胖老師」。

袁惟仁女兒袁融昨天在IG發文悼念

袁惟仁因為做不同選秀節目評審而喺內地有一定知名度，2018年7月佢喺上海工作期間不慎跌倒導致腦溢血，送醫搶救時更發現腦部有腫瘤，需要接受手術。經歷近兩個月與死神搏鬥後，袁惟仁終於可以由上海乘機返回台東老家休養，身體狀況一度有好轉。可惜係，2020年袁惟仁喺台東老家再次跌倒，更因頭部著地受重創，昏迷指數一度低見3分，最後雖然保住性命，但就不幸成為植物人。去年底袁惟仁因肺炎入院，病情一直反覆，直至尋日家人宣布噩耗。

袁融

近年嘅經歷以外，袁惟仁嘅感情生活亦不時成為話題。2002年袁惟仁與歌手陸元琪結婚，婚後育有兩名子女。但陸元琪曾指控袁惟仁長年出軌，更自爆細女出世3個月時，有第三者打電話要佢退出。兩人歷經多年拉扯，最終袁惟仁與陸元琪於2016年正式離婚。回復單身後，袁惟仁被指離婚當日就揸車送大學校花返屋企，而喺2018年袁惟仁出事時，當時嘅女友雖有陪伴在側，但後來袁返到台灣後，負責照顧嘅已非出事前嘅身邊女伴，而係袁家家人以及前妻陸元琪。

