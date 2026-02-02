宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
袁惟仁逝世，重溫他對音樂創作的執著信念：當你愈得意，愈需要有人當頭棒喝
台灣音樂人袁惟仁（小胖老師）逝世，2020年因為在家中跌倒而被判為植物人，今日由其二姊袁藹珍宣布袁惟仁「選擇今天離開」的消息。享年57歲的袁惟仁，除了留下王菲的〈執迷不悔〉和〈夢一場〉等經典作以外，也留下了他對創作和音樂的執著和熱誠。
「當你得意的時候，最需要的是有人給你當頭一棒。」
袁惟仁初入行時，是以演唱者的身分出道的，第一張專輯就入圍金曲獎。出道一年後，首次為王菲創作《執迷不悔》，就讓王菲順利地進軍台灣市場。他的才華很早就被看見，於是機會也一湧而上，那英的《征服》和《夢醒了》，均由袁惟仁包辦作曲和作詞，以上經典金句到了近三十年後，仍然聽進歌迷的心中。但創作的人也許都有花期，他在2015年曾分享二姊袁藹珍的一個假設性問題：「能否再寫出〈征服〉？」他承認現在寫不出了，對方說那你的巔峰期已過：「有段時期創作雖多，但性質相似，就算觀眾沒察覺，但你還是會心虛。」
「我寧可聽到不舒服的話。」
袁惟仁對音樂的熱誠很早就萌芽，1983年，袁惟仁才15歲。為了偶像羅大佑，他努力儲了半年錢，購買演唱會門票。過了很多年以後，他仍然把門票好好收藏。後來在開始在內地音樂節目當評審時，他終於和偶像見面，也和對方分享自己第一場音樂會就獻了給他。在當評審時，袁惟仁會代入選手們的角色，也會份外嚴謹：「我會希望選手快快進步，我在他們這年紀，就已經會自我要求，於是我寧可聽到不舒服的話。」忠言逆耳，有忠言才能進步。
「想辦法創作才是真的，這行沒有誰是不能被取代。」
花無百日紅，對於自己的高峰、回落，他都心知肚明。也許他在年輕時就明白這道理，於是他才拼命創作。他曾形容自己入行時像匹狼，到處猛衝，一直沒有讓自己停下來：「幾十年都沒停過，樂此不疲，愈疲累，愈有字句出來。」他也一直注視著身邊的人，有人是文字根基好的詩人，有人已經為張學友寫歌，他於是更努力：「當你身邊都是高手時，你就沒有條件弱。」他留下的熱情會在音樂中繼續保存，也在沒有痛苦的遠方繼續播放。
習近平轉向「不費一槍一彈」就瓦解台灣 分析人士：中國入侵的可能性已降低
在接連清洗解放軍高層將領後，中國國家主席習近平已將軍隊實質指揮權牢牢掌握在自己手中。隨著親信與潛在制衡力量相繼出局，未來中國將如何處理對台灣關係，將幾乎完全取決於習近平個人的判斷與意志。