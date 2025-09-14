袁文傑探望8日大小貓B 籲領養代替購買 義工當場餵糊仔掀爭議

56歲型男袁文傑是圈中著名「貓奴」，愛貓的他一向關心流浪動物，前日（9月12日）他在IG發出帖文並附上影片，可見他去探望一隻剛出生8日的小貓B，表示「還要是未足月便出世，可想而知，BB降臨時相當弱小，放在手掌中心也要用最小力度…雖然弱小，但好強生命力；雖未開眼，但已在感受呢個世界！看著BB，心即時融化，也感謝不辭勞苦的義工朋友，BB這個階段，疏忽任何一刻也不可以，真的很辛苦！祝福小貓B😍」。

影片見到有義工拿着針筒，正在小心翼翼地餵飼棕色小貓B吃糊狀食物，而牠仍未開眼，細小的身體包裹着毛巾，比義工的手掌還小，一手便能握着。義工表示餵食時不能太急，當未完全吞嚥就不能勉強，因為有時要睇下佢會唔會瞓咗覺，如果瞓咗覺就整醒佢，同埋要睇下佢個鼻會唔會噴返出嚟，如果佢個口多得滯，佢會由個鼻噴返出嚟，咁就要即刻幫佢抹晒」。

義工稱小貓B已取名「小林」，而袁文傑其後憐惜地把牠捧在手裏，同時多謝義工不辭勞苦，全日照顧無助的小貓B，帖文更加上#愛護流浪動物及#領養代替購買，可見小貓B應是流浪貓所生。

影片獲得大量網民讚好，不少人大讚袁文傑有愛心，祝福小心快高長大，同時多謝動物義工的貢獻。不過，影片中的餵貓方式惹來其他貓奴爭議，有網民直言「無意引戰，但我一睇到呢條片係嚇親😰😰」，認為初生貓B不應餵流質食物，因「濁親、食物入肺變肺炎的風險極高，BB食呢類型嘅食物亦極大機會腸胃炎……仲要餵食嘅姿勢…😖😖」，該網民呼籲其他貓奴切勿胡亂跟風，要在上網尋找正確資訊。不少網民亦同意該觀點，直指初生貓B只能喝奶，不應餵飼糊狀食物。

而袁文傑在一天後再上載影片更新小林的最新情況，留言指「小林真的長大得很快，隔咗一個禮拜，『大隻』好多，由只會瞓覺變成嘣嘣跳了，仲叫得好大聲，而且……仲多咗個friend😆」只見小林仍未開眼，但叫聲卻相當響亮，而貓窩裏有另一頭深色斑紋、同樣未開眼的初生貓，看來小林無恙，而且有了同伴。