袁文傑說「感謝」惹離巢疑雲 《愛．回家》「潮善CP」成歷史？

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》一直造就不少經典CP，當中「潮善CP」更是觀眾最喜愛一對之一。袁文傑在《愛．回家》「潮偉」一角入屋，他昨日（12日）突然在社交網分享與《愛．回家》一班演員合照，包括林凱恩、葉凱茵、陳俊堅等，見袁文傑一臉依依不捨寫道：「感謝！」並留言：「感謝！我會永遠記住片場一班兄弟姊妹😎#愛回家之開心速遞。」

不少網民揣測文傑是否離巢無綫，紛紛留言，尤其不捨他與滕麗名飾演的「熊尚善」，表示：「那我們的潮善cp呢？要分開了嗎？」、「潮偉要離開tvb？😢😢😢」、「有點感傷…」、「潮偉要退出愛回家？🤔🤔🤔」、「善善點算😢」不過在無綫官網藝員名單中仍見文傑的名字。

「潮善CP」深入民心。

文傑突晒與一班《愛．回家》同事合照，並講多謝。

文傑愛離家？

文傑形象十分入屋。