袁文靜副業係經濟學老師 用英文授課

【on.cc東網專訊】應屆香港小姐競選季軍袁文靜（Jane），另一個身份是一名經濟學老師，Jane從14歲開始學經濟到碩士畢業，教經濟學是她的副業，她在社交平台發布這兩周把副業安排好了：「副業1： The Economist Reading Club 我會給訂閱用户每天發送一篇經濟學人文章的解讀，服务兩類群體，一種是想學習現實中經濟學原理應用的學生，另一種是想了解西方財經媒體觀點的讀者。副業2：跨界綫下Workshop：我和Angela（施宇琪）還有兩位年輕的教授會在綫下給大家開座談會，每場三小時可以和我們chitchat互動，聽由Angela主持的主题演講，由我們的留學咨詢團隊給大家做答疑。」Jane的網上教學都是英語授課，於是有網民求分享粵語老師，Jane就表示：「我再多試一段時間再分享。」

