袁文靜去東京旅行 和服Look獲正評

【on.cc東網專訊】應屆港姐季軍袁文靜打破港姐慣性傳統，自當選後獲得不少演出機會，先後拍攝中秋宣傳片及主持台慶綜藝《攻你上大學》，她在節目中施展廣東話Rap功，獲林盛斌封為「地球上最勁Rapper」。日前她趁放假到東京玩，在當地拍了一輯和服照，影到嘟嘴，近日剪短了頭髮，獲網民讚更加可愛，她寫道：「不好意思消失的幾天去日本啦！這次只來了四天，主打一個P人閒逛，在東京和日光轉轉。」並推薦多款美食，包括季節料理、麵包和牛舌。但她似乎玩得太開心，手誤寫了「November of Tokyo」。

有網民指她跟炎明熹和日本男星京本大我撞樣，文靜親回笑謂：「兩周前還有人說我是林俊傑表妹。」不少網民表示喜歡她做綜藝主持，又對她因為廣東話不正無意間替何廣沛改名「何廣屁」覺得好搞笑。

