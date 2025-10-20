袁文靜多謝Bob包涵變「包含」鬧笑話 林盛斌出PO：點同老婆解釋好呢

袁文靜多謝Bob包涵變包含鬧笑話 林盛斌出PO：點同老婆解釋好呢

喺上海成長嘅袁文靜（Jane）係今屆港姐季軍，早前佢與亞軍施宇琪夥拍金牌司儀林盛斌（Bob）主持TVB台慶特備節目《攻你上大學》，嚟香港大半年嘅佢一直積極學習廣東話，不過最近就因廣東話或手誤擺烏龍而鬧出笑話。

林盛斌喺社交網站上載與袁文靜及施宇琪嘅合照，除咗講解節目遊戲玩法之外，仲大讚兩位：「好開心同兩位香港小姐合作，Miss A 同文靜老師，佢哋第一次做主持，都好叻㗎啦，支持吓佢哋啦！」之後袁文靜亦有留言回覆感謝Bob：「謝謝Professor Bob的包含，我們會繼續努力🙌」，估計係唔小心將「包涵」打錯成「包含」，所以Bob亦搞笑回覆：「包含！講真，我真係冇做呢樣嘢嘅」。

之後，林盛斌再出PO上載錯字截圖，寫：「袁文靜，應該係過去呢幾年，最可愛嘅香港小姐之一。話說我今朝出咗個post，隔咗冇耐就見到呢個留言。其實我知道你啲廣東話講得唔係太好，只係冇諗過，你寫出嚟都會係咁。我諗以後你打字都係手寫或者用返拼音，唔好再用語音啦，如果唔係好易賴嘢。呢鑊真係水洗都唔清，點同老婆解釋好呢……..」，而袁文靜就回覆：「啊呀救命 看來攻你上大學最應該留班就是我😂😂😂」。

呢個PO一出，唔少網民隨即留言開玩笑：例如「包含，真係直接！」、「原來你仲有隱藏技能」、「你就爽, 無端端有人幫你包含」、「除咗包含仲包啲乜？」、「包涵變左包含」、「最緊要正字」、「做左d咩」、「個個男人都話無架啦，明既」及「不要亂諗野！」等等。

