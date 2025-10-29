袁澧林生日撞正新電影開鏡 狂慶生幸福滿滿

【on.cc東網專訊】藝人袁澧林（Angela）近年片約不斷，源源不絕地推出新作品，日前又為新電影《第四幕》開始拍攝，適逢開鏡禮當日(25日)是她的32歲生日正日，獲台前幕後送上蛋糕慶生。近日她在社交平台晒出多張慶生照，並寫道：「Birthday = work = hapi hapi」，除了獲劇組窩心慶生外，好人緣的她更有多次慶祝活動，見她不只甫出多個生日蛋糕外，還有壽桃、甜品心太軟、吐司等，更有好友送上快餐店漢堡包，並在包裝紙上寫上祝福語句，相當有創意和搞笑，另外當然少不了收到大大紮鮮花，獲好友用心對待的Angela笑容燦爛，每張照片中都明顯喜形於色，幸福感爆棚。

