袁詠儀張智霖結婚25周年 晒舊照獲歌頌神仙愛情

【on.cc東網專訊】藝人袁詠儀（靚靚）與張智霖（Chilam）由拍拖到如今攜手度過了接近30個寒暑，始終恩愛如昔，堪稱圈中模範夫妻。靚靚更花盡心思，將兩人多年來的合照及相關點滴點製作成一條約4分鐘的視頻，上載到社交平台紀念兩人踏入銀婚。

視頻中靚靚開宗明義以「一眨眼二十五年了」及「銀婚快樂」字句作主題，背景配上溫馨浪漫的歌曲，然後閃出與老公一張張舊照，見證兩人從青澀的戀愛時代，然後步入婚姻，到如今老夫老妻式相處依然甜蜜。多年來兩人外形近乎凍齡，加上事業家庭美滿，絕對是人生大嬴家，幸運羨煞旁人！

靚靚還深情寫道﹕「一屋兩人，三餐四季，二十五年，正是青春的模樣，餘生請你繼續溫柔有趣。」字裏行間流露出對Chilam的愛意，及對未來日子的期盼，不少網民見狀紛紛留言祝福這段「神仙愛情」，一時間熱爆網絡。

