袁詠儀赴英伴魔童迎大學生活 素顏出巡被網民野生捕獲：靚了一世

袁詠儀（靚靚）近日放下演藝工作，飛往英國陪伴現已成年的兒子「魔童」張慕童迎接大學生活，絕對是廿四孝媽媽。靚靚最近逛傢俱店時被網民野生捕獲，素顏出巡的她被指放下了明星光環且保養得宜。

靚靚被網民野生捕獲

網民於小紅書分享靚靚逛街的實況，又貼出集郵照片，並說：「倫敦果然是個適合偶遇的城市！ 逛宜家偶遇袁詠儀了啊啊啊啊啊啊啊啊從我面前飄過！姐姐特別好啊問了在工作嗎說了沒有就同意合照了😭就是本人太緊張本來還想說一句逛的開心呀結果只說了拜拜就走了😭靚靚狀態太能打了啊啊啊啊感覺比本二十歲的狀態還好救命…好漂亮好漂亮，下次要是能遇到我一定多說點！ #袁詠儀 #倫敦 #Ikea」帖主補充道：「媽媽特別美」。其他網民也留言：「靚了一世」、「好美的阿靚」、「媽咪好美」。