有一種愛情叫袁詠儀與張智霖！結婚24周年甜蜜如初見，4大「模範夫妻」相處之道：最重要是不忘初心及承諾

袁詠儀與張智霖結婚 24 周年，甜蜜如昔享受一家三口的幸福生活，二人登上綜藝節目時經常放閃，讓網民高呼「有一種愛情叫袁詠儀與張智霖」！

張智霖袁詠儀情牽 30 載 由不被看好至成為「模範夫妻」

現年 53 歲的袁詠儀與 54 歲的張智霖，相識於 1993 年拍攝《邊城浪子》時，並於 2001 年結婚。二人情牽 30 年，據知張智霖於出道時已喜歡袁詠儀，更會到電視台希望「偶遇」香港小姐女神。二人於《邊城浪子》結緣互有好感，而袁詠儀當年比張智霖更受歡迎，因而發展低調的地下情，避免落得「靠女方炒新聞」的罪名，鮮有公開提及二人關係。

待戀情較為穩定後，二人於 1994 年張智霖演唱會合唱《戀愛預告》，正式官宣戀情，期間由於女方比男方人氣更高而不被看好。愛情長跑 9 年後，終於在 2001 年美國註冊結婚，並於 2006 年誕下兒子「魔童」，不經不覺結婚已 24 周年，成為了娛圈中的「老夫老妻」。

張智霖袁詠儀的夫妻相處之道

1）初衷比「堅持」重要

張智霖曾於訪問中提及雙方心中沒有過多的「堅持」，磨合與互相遷就是最佳的相處之道。對於袁詠儀一向比較「強勢」的形象，張智霖指「不管自己或對方做錯甚麼也不重要，最重要是不忘初心及承諾」。每次陷入關係低潮時，要記起兩個人當初「為什麼在一起」。

2）直接坦白 不欺騙隱瞞

張智霖直言最喜歡袁詠儀的「直接坦白」，不轉彎抹角而真誠地表達自己想法，雖然聽來「比較強勢」，但更能建立信任，尤其於「五光十色」中的娛樂圈，讓關係填滿安全感。

「雖然有時可愛到有點像精神病，但我覺得她不會騙人，也不會騙她的朋友，那我想她也不會騙我吧！」 －張智霖

3）牽手就是一輩子

張智霖袁詠儀的浪漫邂逅後，迎來就是多年的愛情長跑。張智霖認為「浪漫不止一瞬間，真正意義在和一個人過一輩子」。袁詠儀曾經歷產後抑鬱而差點離婚，但二人反省並改變自己後，度過婚姻危機關係更堅實，至今一直陪伴對方，牽手就是一輩子。

「我反思後發現很愛他，並覺得是自己的錯，需努力提醒自己要改變，情況才得到改善。」 －袁詠儀

4）寵妻無極限

張智霖於綜藝節目中無間斷寵妻，例如出外工作時每天一電話、建議老婆「不要買手袋」，但私下卻「不斷送手袋」。曾有人估計張智霖買袋給袁詠儀的總值高達 2,000 萬，張智霖更笑指「賺錢是給老婆花的」，而且微博上亦經常放閃，毫不避諱官宣愛情，化身現代的「寵妻魔人」。

「我要盡量給足她安全感，讓她安心。因為我只想擁有正常的幸福。」 －張智霖

