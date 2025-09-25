54歲袁詠儀暫停事業飛英國陪兒子！素顏逛IKEA被捕獲 網讚：超真實星媽

專訪Jer柳應廷 罕談初戀會放伴侶做首位
袁詠儀近日暫緩演藝工作，飛到英國陪伴兒子張慕童（魔童）展開大學新生活。她被網友直擊素顏現身倫敦IKEA與商場採買生活用品，親力親為幫兒子打點一切，狀態清爽年輕，被誇「最美陪讀媽媽」。
18歲的魔童6月自香港中學畢業，9月正式進入英國大學就讀，身高已突破180公分，濃眉大眼神似袁詠儀，輪廓又像張智霖，被許多網友盛讚是高顏值星二代。不過他並未靠父母光環出道，暑假還低調在《歌手2025》劇組擔任道具管理實習生，全程沒露臉。
有網友拍到袁詠儀獨自選購吸塵器、床品等用品，穿著休閒卻不顯邋遢；張智霖則留在香港忙著錄《披荊斬棘5》。袁詠儀從「虎媽」逐漸轉為「陪伴不越界」，夫妻倆過去曾一度偷偷跟蹤兒子約會，最後仍選擇尊重隱私。魔童的實習薪資更全數捐給慈善，正是父母堅持不替他接代言、培養獨立理財習慣的成果。
網友看了直呼感動「看到她素顏採購，真的是天下媽媽都一樣」、「好的教育不是砸錢，而是用心陪伴」。還有人拿來與其他明星陪讀經驗對比，盛讚袁詠儀「把明星光環放一邊，做回一個普通媽媽」。
