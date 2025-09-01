被傳「已遺忘大明星身分」 妻子因選擇與失智老公布斯韋利士分開住被網民鬧爆

【on.cc東網專訊】荷里活影壇鐵漢布斯韋利士（Bruce Willis）罹患額顳葉型失智症已超過3年，其健康問題惹人關注。近日更有傳布斯「已遺忘大明星身分」，布斯妻子Emma Heming Willis日前受訪時談及老公的情況時自爆為了讓他得到更完善的照顧而與老公「分居」，由專業人士全天侯照顧老公。事後有網民批評Emma，認為她並沒有盡妻子的責任，竟將自己的丈夫給他人照護。

Emma前日於社交網拍片反擊網民的批評，她說：「沒有跟我有一樣經驗的人，根本沒資格罵人和出主意！」並強調做這決定前，都有獲得女兒同意。

