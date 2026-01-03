被冤枉了？小米17 Ultra「變焦環造假」，官方出面澄清

文章來源：Qooah.com

近期網絡流傳一段影片，該片截取自某數碼博主對小米17 Ultra 的完整拆機教程。

片段被暗示為小米17 Ultra 的變焦環沒有採用真實的物理機械結構，而是通過軟件模擬的形式實現變焦過程。由於該片段廣泛傳播且存在誤導性信息，小米第一時間發佈了聲明，進行詳細的技術澄清。

小米官方表示，近期大量社交媒體賬號發佈的影片，是對某拆機博主關於小米17 Ultra LEICA 版的拆機片進行斷章取義和歪曲解讀，並且稱其「變焦環造假，是軟件調控」。

原始拆機影片的博主本人主動進行了澄清，表明片段的原意被曲解，完整的拆機教程只是用於展示內部結構，並沒有質疑變焦環的真實性。

據小米官方介紹，小米17 Ultra LEICA 版的變焦環採用的是「機械限位+電子精調」雙結構協同設計。其中機械物理結構用於基礎的變焦範圍限位，電子系統則是進行精細的焦距調節與校准，確保變焦過程的順滑和精准。所以小米17 Ultra 的變焦環具備機械物理結構調節，並不是單純的軟件模擬。