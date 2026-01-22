《被出軌的人》TVB首部AI愛情短劇，兩性議題尺度大！大婆正印金句連發：你先係自己碼頭！

專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
TVB Plus 再度推出由 A.I. 製作的短劇，新作《AI930：被出軌的人》即將播出，主題圍繞都市愛恨情仇，「四角情慾關係」劇情更直接衝擊電視尺度。劇中大婆正印的金句連發，相信會引起城中熱話！
繼早前由 A.I. 生成的校園愛情劇《在我心中，你是獨一無二》與《AI靈魂接觸》，TVB再度推出新作《被出軌的人》，直白的劇名預告短劇將會尺度甚大！新作故事講述現代社會中交纏不清的戀愛關係，由 32 歲的白領 OL Nicole 與 35 歲金融才俊老公 George 的五年婚姻之癢說起，意外牽入混亂的四角戀及辦公室戀情，小三則是 24 歲來自破碎家庭、喜愛年上男與剛入職場的 Emily，各種情節帶有韓劇《夫妻的世界》影子。
依戀年長男性的「小三」Emily 於劇中有不少惹火金句，當中包括「理直氣壯」地責怪妻子無能的言論，開宗明義地向大婆發出挑戰，火藥味十足。
「佢而家就係愛我愛到要死，你連自己個男人都留唔住，你憑咩同我講幸福？」 －Emily，《被出軌的人》
「大婆」Nicole 是擁有高學歷的典型都市女性，經歷五年婚姻後察覺感情冷卻，希望努力挽回婚姻，但卻發現丈夫出軌的事實。預告中憤怒宣告二人不會得到幸福。相信天下間被出軌的人，也會想二人獲得悲涼下場吧～
「佢有咩比得上我？我就睇吓你哋有幾幸福。」 －Nicole，《被出軌的人》
「唔好將自己價值放晒落一個男人，你先係自己嘅碼頭」 －Nicole，《被出軌的人》
