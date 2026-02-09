被問何時參拜靖國神社 高市早苗稱營造有利環境

【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗周日（8日）在電視節目被問及計劃何時參拜靖國神社，她指正努力營造一個有利於參拜的環境。

日本知名右翼人士橋下徹在節目質問高市早苗，指她曾表明即使任首相也會參拜靖國神社，不會在意中國、南韓的聲音，但至今仍未前往，因政治時機、局勢等因素而不兌現參拜承諾是對民意的極大褻瀆，她究竟打算何時前往參拜。高市早苗回應指，正努力營造有利於參拜的環境，首先要獲得盟友的理解，進而爭取周邊各國的理解，目標是打造一個各國能相互敬重所謂的「為國家犧牲的逝者」的環境。

廣告 廣告

位於東京的靖國神社供奉日本二戰甲級戰犯，中國指是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵。高市早苗過往擔任內閣大臣期間，幾乎都會在春秋大祭及8月15日日本戰敗投降日參拜靖國神社。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】