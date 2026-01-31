被問公僕會否繼續凍薪 財金官員：調薪問題要謹慎處理

【on.cc東網專訊】外界批評公務員表現欠佳，在龐大財赤下亦只凍薪不減薪，沒與市民共度時艱。新一份財政預算案將於二月底公布，被問及公務員可否繼續凍薪，財金官員回應指在公務員薪酬調整的問題上，並非只是公務員的事，不少政府資助機構及社福機構，以至私人市場企業都會參考，形容影響面闊，所以要小心謹慎處理。

財金官員今日(31日)在電台節目中指出，雖然今年政府的經營帳目會有盈餘，但未來數年非經營帳目仍有赤字，加上過去數年政府一直嚴控開支，所謂「增肥容易，減肥難」，必須要有財政紀律，持之以恒，控制開支增長，保持一定財政盈餘，以備不時之需。

該官員表示，香港經濟目前正在轉型，同時要兼顧零售及餐飲業，相信只要經濟一直向好，金融市場暢旺，將可帶動其他消費，而政府過去亦有推出不同計劃，協助零售餐飲行業升級轉型，多管齊下提升吸引力，並進一步搞好不同活動，未來會研究是否可以延長活動舉辦時間和有更多不同活動選址，務求在經濟復甦過程中，做到普惠效果。

提及公務員是否仍需凍薪，該官員指諮詢期間有不同意見，商界和僱主就提出，是否可繼續凍薪，但亦有智庫指出，公務員過去數年已不止一次凍薪，在去年經濟增長不錯的前提下，私人市場工資總體有增長，加上政府近年已推出資源管理計劃，控制公務員增長，現職公務員的工作量不少，建議政府重新思考是否仍要凍薪。

該官員又指在公務員薪酬調整的問題上，並非只是公務員的事，不少政府資助機構及社福機構，以至私人市場企業都會參考，形容影響面闊，所以要小心謹慎處理。

