被問巴士安全帶之亂有否官員被問責 運物局局長沒回應

【on.cc東網專訊】在今年1月25日實施強制巴士戴安全帶新規例，但推出不足1周即「跪低」，被揭發條例適用範圍不涵蓋所有巴士，運輸及物流局局長陳美寶早前以「未能反應立法原意、存在技術性不足」為由撤回。陳美寶今日（2月11日）重申會重新檢視法例後諮詢公眾，但沒回應有否人員要被問責。

陳美寶今日出席立法會相關事務委員會後，被問到有沒有人員要為事件被問責以及「技術不足」定義等問題，她聽後僅稱「唔該晒」，微笑轉身離開。

廣告 廣告

政府早前曾指巴士安全帶新規定是針對2018年大埔公路的致命交通事故，由獨立委員會專家建議後作出的規定。但專家後來接受傳媒訪問，稱香港的市區巴士根本不適宜強制乘客佩戴安全帶，當年亦無作出這個建議。

實際上，行政會議召集人葉劉淑儀早前亦指安全帶事件須問責包括運輸及物流局及律政司官員。另有政界人士早前指在行政主導良政善治下，出現「行政失誤」事件，政府應該要內部調查疑團，釐清責任誰屬，又估計「多數都有啲人孭責任」。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】