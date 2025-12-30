被問康文署場地伙伴計劃審批會否考慮軟對抗 羅淑佩︰所有行業都要守法

【Now新聞台】康文署新一輪場地伙伴計劃，16個藝團入選，較現時少6個，落選的包括風車草劇團、香港芭蕾舞團等。被問到審批時軟對抗是否考慮因素之一，文體旅局局長羅淑佩指所有行業都要守法。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩：「在香港，不論做甚麼行業都要遵守法律、所有法律，我想這是很清楚。大家千萬不要誤會，不做場地伙伴之後，就等於以後都不會租場予藝團。今次除了文化中心的音樂廳，因香港沒另一個這麼大的音樂廳，所以仍然有香港管弦樂團及中樂團外，其他所有場地都是剩下一個伙伴或無伙伴，意味著其他人有更多機會(租場)，現在的人也會有更多機會。」

廣告 廣告

羅淑佩指，香港的表演場地會不斷增加，例如今年落成的東九文化中心，會持續檢視如何將場地用得更好，強調檢視仍未結束，希望讓專業、產業化的表演單位有更多演出機會。

#要聞