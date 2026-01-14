被問患坐骨神經痛狀況 李家超：OK，多謝

立法會今日召開今屆首次大會，討論政府提出有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案。李家超特意在會前發言。(吳康琦攝)

特首李家超在元旦日為新一屆立法會議員監誓時，數次用手按住旁邊茶几借力並帶備拐杖。特首辦其後指李家超患坐骨神經痛。相隔兩個星期，李家超今日（14日）出席新一屆立法會首次會議後步出會議廳時，被記者問到坐骨神經痛的最新情況：「李生你點呀，坐骨神經痛唔痛？」，68歲的他面帶笑容回應稱「OK，多謝」，之後快步離去。李家超未回應有關大埔宏福苑原址重建可能性的提問。

全程坐在椅上發言

今屆立法會舉行首次會議討論宏福苑災後支援及重建工作議案。李家超特意在會前發言，表達對新一屆立法會的期望、行政立法良性互動關係，亦重申會就火災問責到底。李家超未有帶備拐杖，經過傳媒採訪區時向記者打招呼：「早晨，大家好，早晨！」不過，他在發言期間就全程坐在椅上發言。

