被問會否爭取出任立法會主席 李慧琼：留待整體議員決定

宏福苑五級火｜情緒支援熱線
其他人也在看
太子站跌電話直插路軌 港男遙控手機錄下極罕畫面 網民：夢寐視角(有片)
一名男子日前在港鐵太子站，被一名匆忙下車的乘客撞到，手機飛脫直墮路軌，事主在求助期間，靈機一觸以智能手錶的遙控功能，意外錄下從路軌仰視列車駛過的罕見畫面，引發網民熱議稱大開眼界，更有人直言是「夢寐視角」。 樓主在社交平台Threads以「花式跌電話」為題發帖上載短片，稱「睇完條片，你地估唔估到我影緊咩，同埋我點影am730 ・ 1 天前
青馬大橋男子危坐壆邊突躍下 救援船隻救起送院不治
【on.cc東網專訊】青馬大橋有人跳橋亡。今晨(27日)11時51分，青馬大橋往機場方向，一名姓洪(53歲)男子突然跨越大橋近中段位置的圍欄，危坐橋邊壆位。救援人員接報趕至，嘗試勸喻事主返回安全位置，惟他一直聽而不聞，其後突然一躍而下。事主由救援船隻救起，旋即被on.cc 東網 ・ 1 天前
網上熱話｜聖誕派對公司抽獎 大獎由iPhone變4日年假「全場靜咗3秒」
公司舉辦聖誕派對兼玩大抽獎，令員工可以開心過聖誕，又增加士氣。不過，有網民在平安夜發文，指公司今年聖誕派對抽獎，大獎竟然由iPhone變成4日年假，令他大感不滿。am730 ・ 22 小時前
爆一爆｜年尾頻撲水 周大福企業露底（Louise）
經過中環海濱，看見四叔生前以$500億投下的中環旗艦地標，正式命名為「Central Yards」不禁要說聲「世上只有爸爸好」。這個摸頂之作，曾一道令銀行界擔憂恒基（0012.HK）的債務水平並與新世界（0017.HK）齊名。不過，四叔仙遊前私人借咗$600億俾恒基（0012.HK），彰顯四叔對公司的承諾令股東及銀行都鬆一口氣，亦睇到四叔家族嘅私人錢包幾咁「叠」。Yahoo財經專欄 ・ 15 小時前
泰國再現罕見平頭貓 30 年來首次發現
在一項令人振奮的發現中，當局在泰國首次發現了瀕臨絕種的扁頭貓，這是過去 30 年以來的首次。值得注意的是，這次的觀察不僅僅涉及單一個體。根據記錄，最後一次在泰國-馬來西亞邊界附近觀察到這種以魚類為食、體型如家貓的貓科動物是在 1995 年。到了 2014 年，泰國官員擔心這種稀有物種在其境內已經絕種。由於缺乏證據，當局認為再也無法找到這一物種。然而，根據 Mongabay 的報導，國際自然保護聯盟...TechRitual ・ 16 小時前
兩名港人烏克蘭戰死 入境處確認接獲家屬求助
【Now新聞台】俄烏戰爭持續，有指為烏軍作戰的兩名港人在當地執行任務期間遇襲身亡，本港入境處確認接獲求助，正了解事件。 據了解，兩名港人分別23及30歲，上月抵達烏克蘭。入境處回覆查詢表示，接獲相關求助後已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐烏克蘭大使館了解情況，包括有關人士身份，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。處方稱，會繼續與公署大使館及當事人家屬保持聯繫，積極跟進事件。#要聞now.com 新聞 ・ 15 小時前
葵涌邨住戶「打橫」晾衫 房屋署表示非常關注已警告住戶
葵涌邨有住戶在單位外牆，「打橫」伸出晾衣架，晾曬大批衣服。房屋署表示非常關注事件，已嚴正警告有關住戶，應正確使用單位內設置的標準晾衣架，切勿在外牆位置掛放任何物品。 鎖定涉事單位及進行家訪 有網民在社交平台Threads上載片段，看到一個位於葵涌邨的單位外有「打橫」的晾衣長桿，「表示好神奇」。房屋署回覆傳媒am730 ・ 19 小時前
小花阮嘉敏Boxing Day派寫真福利 高難度甫士好腰力
【on.cc東網專訊】無綫小花阮嘉敏（Mandy）昨日（26日）在社交平台分享一輯新相，大晒苗條身材！她身穿着黑色的連身衣，腳踩高跟鞋之餘還展露出自己的修長美腿，她的前同事利穎怡也留言：「點解可以咁瘦，羨慕！」鄧伊婷也說：「條纖腰咁有力」，關嘉敏還說：「呢啲動作東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
北海道熊屍堆山9765頭！ 橡實欠收餓熊下山緊急捕獵！
哇，日本這波熊災簡直像恐怖片續集，2025年4月到10月底，全國已經獵殺9765頭野熊，輕鬆打破2011年的9099頭紀錄，環境省還在數，年底數字肯定更誇張。Japhub日本集合 ・ 1 天前
2026香港市道預言：動漫節或變「新國風」 來年過鰲拜聖誕節
今年本港市道變化大，除了遊客消費模式改變外，本港市民亦大舉外遊兼北上消費，以大家樂首席執行官形容「市道捲、一齊捲」。新一年即將來臨，來年市道的變量因素經已逐一出現，包括原定2月重返會展的亞洲動漫節突然無故延期，以內地近年新消費倡議趨勢，棄日本IP的「新國風」可能會全面進場，至於港人又會否需要跟從國策，來年不過聖誕節，當中亦存在風險Yahoo財經 ・ 3 小時前
「前夫」Edan早知小儀婚事 讚「情敵」：玉樹臨風！
人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）昨晚（26日）到中環出席活動，談到頭號雀屎（粉絲暱稱）阮小儀（小儀）宣布婚訊，Edan直言小儀早已告知他婚事，惟沒有説明日子，很替對方高慶，他笑謂：「我變成前夫，好替佢開心，作為前夫，佢事前都有通知我，問准咗我，哈哈！佢完成婚禮都即時通知我。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
英超話題 ｜費Sir之後曼聯簽71名球員 分6類評價 最成功最失敗係邊個？
費Sir之後，曼聯至今完成 71 宗一隊收購，總花費超過 20 億鎊。《每日電訊報》將所有收購評級，歸為6大類，當中只有少數真正成功，最成功、最失敗係邊個？Yahoo 體育 ・ 1 天前
新城勁爆︱鍾柔美洩「蜜」後首露面 親揭與劉展霆關係
《新城勁爆頒獎禮2025》今日舉行，其中薛家燕率領一眾歌手合唱張學友的《祝福》，獻給宏福苑災民，當中「聲夢小花」鍾柔美（Yumi)更是疑錯手Post...東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
【百佳】辛辣麵、長城牌火腿豬肉、佳之選餅乾買1送1（即日起至01/01）
百佳多款精選產品買1送1，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有農心辛辣麵5包裝/不倒翁芝士拉麵平均$21.5/包、全線 SELECT佳之選餅乾買1送1、長城牌火腿豬肉340克平均$19.95/罐！YAHOO著數 ・ 1 天前
男星鏡頭前失誤脫口！「陳偉霆兒子名字」意外曝光，他高EQ化解尷尬被讚
大陸綜藝節目《現在就出發3》近日播出新一集，男星王安宇在錄製過程中聊天聊得太投入，意外脫口說出陳偉霆孩子的名字，話一說完立刻察覺不對，當場驚慌睜大眼睛，反應全被鏡頭拍下。姊妹淘 ・ 1 天前
維拉周二撼阿仙奴 屈堅斯：列強害怕了
【Now Sports】阿士東維拉勇挫車路士錄得各項賽事11連勝，只要下輪作客打敗阿仙奴，甚至可追至與該榜首隊同分。今仗奠勝的奧利屈堅斯直言列強已害怕他們。後備上陣的奧利屈堅斯（Ollie Watkins）下半場兩度建功，使維拉於周六英超尾場以2:1反勝車路士，談到爭霸機會時，他說：「我感覺列強害怕我們了，即使我們未必時刻踢得最悅目。很多人談論我們，並問到我備是否能夠贏冠軍，不過路途遙遠，我們就是集中下一場比賽。」下一場比賽，就是周二與阿仙奴爆發大戰。曾任教兵工廠的艾馬利說：「我們與阿仙奴對壘，心態是強力競爭。直到34輪比賽之前，我們不會談及在聯賽的目標，因為有球隊更具搶分能力，像利物浦、車路士，比我們更具持續性。」本月初，維拉曾以2:1打敗兵工廠，周二輪到阿仙奴主場。被問到球隊是否處於爭標行列時，他續道：「不，38輪比賽。假如明天就完結，那麼這場對阿仙奴對比賽是爭霸戰。仍然要作賽20場。」now.com 體育 ・ 4 小時前
大埔大火災民索償路崎嶇 保險理賠如講數 斥精神虐待二次傷害
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑大火至今(27日)已過去一個月，但疑有已購買保險的居民至今仍未得到保險索償。據網上社交媒體貼文指，有購買保險的宏泰閣災民梁小姐，其家居保的保額達120萬港元，但在火災後家園盡毀，申請賠償時卻遭到保險公司以「精神虐待」的方式去處理，on.cc 東網 ・ 1 天前
山崎麵包員工在公廁洗麵包夾 店方：屬個別事件
山崎麵包近日被發現有員工在公廁洗麵包夾，並將麵包夾放在洗手台上。山崎麵包強調今次是個別事件，涉事員工無遵守公司指引，會作紀律處分。 有網民近日在社交平台Threads上載相片，目擊到身穿山崎麵包制服的員工，在公廁清洗多個麵包夾。該名網民指：「無諗過山崎麵包夾起公廁洗，仲直接擺洗手盆、洗手台。啲污水痰菌咪去曬麵包度am730 ・ 18 小時前
美國人繞過經紀用 AI 買樓慳佣 地產代理末日？業界：難取代「場外資訊」
美國買家開始繞過地產經紀，改用 AI 平台自行搜尋樓盤及成交，成功節省數以萬元計佣金。在佣金制度受監管及訴訟衝擊下，AI 是否正動搖地產代理的傳統角色？Yahoo 地產 ・ 4 小時前
史上最年輕白宮發言人 宣布懷第二胎
（法新社華盛頓26日電） 白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天宣布，她即將迎來第二個孩子，成為首位在這個備受矚目職位任內懷孕者。現年28歲的李威特與地產開發商夫婿里奇歐（Nicholas Riccio）結婚，她今年一月川普回鍋後被任命為史上最年輕白宮發言人。法新社 ・ 1 天前