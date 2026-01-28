被問港台設總部計劃時間表 當局：按實際需要及財政預算等制訂

【on.cc東網專訊】外界質疑香港電台興建新大樓事宜胎死腹中，有議員指留意到將軍澳有一幅很大的土地，詢問有無興建港台總部計劃的時間表，商務及經濟發展局局長丘應樺指一直有留意港台相關問題，而整個廣播事業正在改變，創新科技日新月異，當局會根據實際需要、各方面的諮詢及財政預算等，以制訂計劃。

立法會資訊科技及廣播事務委員會今日(28日)舉行政策簡報會，除有議員提及港台建新大樓的問題外，另有議員指在電視台續牌監管方面要按情況去檢視，不但形容「電視台營運辛苦」，建議應放寬對植入式廣告的限制；又關注英文台的受眾較少，若電視台只是隨便購買一些便宜的英語節目，「為播而播」，對發展並無好處。

廣告 廣告

通訊局辦公室通訊事務總監梁仲賢指，當局目前正處理三間電影台的續牌申請，透露大方向是傾向在多方面放寬，協助電視台的發展，包括放寬植入式廣告、放寬播放其他中、英文以外的語言、兒童節目時數等；至於處理投訴方面，當局會沿用投訴主導的方式，不會事先審查，若有市民投訴，當局會視乎實際情況，保障公眾利益。

選委會界別議員黃錦輝問及當局會否考慮在香港電台推出類似 ChatGPT平台，讓市民能掌握更多有關香港的資料。廣播處長關婉儀指港台有網上平台及手機應用程式，正進行整合及提升，希望在提升後，讓市民更容易找到港台節目內容。至於介紹香港的主題，會檢視在優化程式後能否有特別功能，讓用家更直接找到相關內容。

另外，政府在2023年實施「電話卡實名登記制」，所有在本地發出及使用的電話卡均須於啟用前，完成實名登記。丘應樺指為打擊電訊詐騙，政府正全面檢視實名登記制的整體運作，及從不同角度，強化打擊電話詐騙的措施，包括降低個人用戶可登記電話儲值卡的數量上限，以及訂立新罪行，打擊不當使用已登記的電話卡的行為；政府正檢視所收集的意見，擬定立法建議，預期今年內諮詢立法會，並向立法會提交相關法例修訂建議。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】