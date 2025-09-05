被喊卡場面尷尬 李珠珢、邊荷律邊緣人聚會

▲富邦啦啦隊韓籍三本柱合體受訪，李珠珢（中）則談到與邊荷律聚會時，大玩諧音哏舉辦「邊緣人聚會」，當被問到先前爭議事件時，突然被現場主持人喊卡，場面超尷尬，不過李珠珢還是主動說完，強調自己已經了解到台灣相關禁忌並誠懇道歉，希望外界能夠諒解。（圖／記者張一笙攝）

[NOWnews今日新聞] 富邦韓籍3本柱女孩雅英、南珉貞與富邦啦啦隊成員李珠珢，今（5）日3人難得共同出席品牌活動，面對高溫天氣，3人笑說台灣比韓國更炎熱，李珠珢也談到自己前幾天跟中信兄弟韓籍女神邊荷律一同聚餐，直言2人都是I人（內向人），所以大玩諧音哏說2人參加的是「邊緣人聚會」，當被問到近期一直有負面風聲傳出，李珠珢一時語塞超尷尬。

▲當被問到先前的爭議事件時，李珠珢一時語塞，現場超尷尬，不過她還是鼓起勇氣強調自己已經了解相關禁忌並誠懇道歉，希望外界諒解。（圖／記者張一笙攝）

雅英花蓮行收獲滿滿 李珠珢諧音跟邊荷律組「邊緣人聚會」

李雅英分享剛結束的花蓮行：「終於完成很想去東部的願望！」她大讚當地天氣明亮、夜市美食讓她難忘，也直呼：「真的太喜歡花蓮了！」她坦言自己很喜歡花蓮，去了東大門夜市吃很多美食，當被問到會不會邀請好友金吉娜一同前往時，李雅英大方表示：「最近有很多韓國朋友來台灣，所以我也歡迎！」

被問到近期近況，李珠珢分享和起亞虎老隊友邊荷律久違相聚，2人小酌暢談過往趣事，她笑說：「我自己取名叫『邊緣人聚會』，只是玩諧音梗啦！」表示2人前天見面是去「小酌」。

李珠珢誠懇道歉 中秋不敢吃月餅

隨後李珠珢在回應先前「旗隊事件」與負面傳聞時，主持人連忙打斷訪問，讓李珠珢講到一半突然被喊卡超尷尬，不過她還是強調自己已了解到台灣相關禁忌，並已多次道歉，希望外界及粉絲們能夠理解與包容。

談到中秋節是否返韓，李雅英跟南珉貞表示會留在台灣並開心準備比賽應援，李珠珢則一臉哀怨表示：「我要工作！」當被問到吃月餅沒，李珠珢聽聞月餅熱量很高，連忙直喊：「不要不要不要不要不要不要買沒關係！」

中秋不返韓 3姝喊話想長住台灣

聊到台灣農曆7月文化，李雅英說雖然韓國沒有中元節，但會尊重並遵守在地習俗，像是避免吹口哨等禁忌，並表示翻譯會一直跟她說哪裡不能去、不能吹口哨、不能做什麼事等禁忌，李雅英直言：「我想一直在台灣生活下去。」南珉貞也附和：「希望能長期發展，請大家多幫忙！」

