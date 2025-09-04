被壓榨工作12hr！李洙赫公司簡中聲明謝主辦

▲李洙赫8月底在中國舉行見面會，竟遭爆被壓榨工作12小時，讓粉絲全氣炸，昨（3）日公司終於發聲明，竟用簡中致謝主辦，讓粉絲傻眼批：是在謝什麼？（圖／李洙赫IG@leesoohyuk）

[NOWnews今日新聞] 韓國男星李洙赫上個月30日到中國舉辦粉絲見面會，沒想到卻被主辦強迫工作12小時，甚至要求他簽完上千份簽名海報才能夠離開，導致他收工時被折磨得走不動路。而昨（3）日，李洙赫經紀公司Saram娛樂終於發聲，在官方Instagram以韓文與簡體中文表示「對於這次活動意料之外的狀況深感遺憾」，最後還向主辦單位致謝，再度點燃粉絲怒火狠批「是在謝什麼？」

李洙赫被爆出在中國遭見面會主辦單位強迫超時工作後，讓大批粉絲全氣瘋，而李洙赫經紀公司對此也發出聲明，「對於本次活動過程中出現的意外情況，我們深感遺憾，並將以此為契機，竭盡全力朝著更好的方向不斷努力」，接著向所有合作方致謝，「謹向為本次粉絲見面會付出辛勤努力的所有合作夥伴、工作人員及主辦方致以深深的謝意」。

▲李洙赫經紀公司發簡中聲明致謝主辦。（圖／IG@sarament_official）

李洙赫公司竟向主辦單位道謝 粉絲全傻眼

然而，聲明公開後，再度點燃粉絲怒火，不少人都認為內容根本沒有解釋到什麼，批評有說跟沒說一樣，尤其對於公司對主辦單位致謝這一點，更是讓粉絲非常傻眼又憤怒，「到底是在謝什麼？」、「根本是在避重就輕」等，要求公司好好保護李洙赫。

李洙赫見面會被迫加班！12小時才結束

李洙赫簽名會爆出超時後，有到場粉絲透露，主辦不僅超賣近千張門票，活動現場冷氣還出現問題，原本預計6.5小時的活動被延長到了12小時才結束，而李洙赫因為穿著長袖導致瘋狂流汗，多次更換衣服。據悉，主辦方因為私自超賣門票，要求李洙赫多簽500張海報。另有現場粉絲表示，聽到現場工作人員說「簽到凌晨也要讓他簽完」、「他的機票是我訂的，沒簽完別想離開中國」等。李洙赫就這樣一路加班到了半夜2點，直到離開會場時已經步履蹣跚，看起來人已經虛脫沒力。

而主辦單位也在昨日深夜發聲否認指控，指出李洙赫在活動中表示會送出32張簽名拍立得，但在他返韓後都沒收到，還喊話李洙赫盡快履行合約，並強調以上陳述內容都有證據，願為真實性承擔法律責任，再度引發熱議。

