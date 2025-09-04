Yahoo 娛樂圈《阿龍》專訪 鄭中基否認乘勢復出
被壓榨工作12hr！李洙赫公司簡中聲明謝主辦
[NOWnews今日新聞] 韓國男星李洙赫上個月30日到中國舉辦粉絲見面會，沒想到卻被主辦強迫工作12小時，甚至要求他簽完上千份簽名海報才能夠離開，導致他收工時被折磨得走不動路。而昨（3）日，李洙赫經紀公司Saram娛樂終於發聲，在官方Instagram以韓文與簡體中文表示「對於這次活動意料之外的狀況深感遺憾」，最後還向主辦單位致謝，再度點燃粉絲怒火狠批「是在謝什麼？」
李洙赫被爆出在中國遭見面會主辦單位強迫超時工作後，讓大批粉絲全氣瘋，而李洙赫經紀公司對此也發出聲明，「對於本次活動過程中出現的意外情況，我們深感遺憾，並將以此為契機，竭盡全力朝著更好的方向不斷努力」，接著向所有合作方致謝，「謹向為本次粉絲見面會付出辛勤努力的所有合作夥伴、工作人員及主辦方致以深深的謝意」。
李洙赫公司竟向主辦單位道謝 粉絲全傻眼
然而，聲明公開後，再度點燃粉絲怒火，不少人都認為內容根本沒有解釋到什麼，批評有說跟沒說一樣，尤其對於公司對主辦單位致謝這一點，更是讓粉絲非常傻眼又憤怒，「到底是在謝什麼？」、「根本是在避重就輕」等，要求公司好好保護李洙赫。
李洙赫見面會被迫加班！12小時才結束
李洙赫簽名會爆出超時後，有到場粉絲透露，主辦不僅超賣近千張門票，活動現場冷氣還出現問題，原本預計6.5小時的活動被延長到了12小時才結束，而李洙赫因為穿著長袖導致瘋狂流汗，多次更換衣服。據悉，主辦方因為私自超賣門票，要求李洙赫多簽500張海報。另有現場粉絲表示，聽到現場工作人員說「簽到凌晨也要讓他簽完」、「他的機票是我訂的，沒簽完別想離開中國」等。李洙赫就這樣一路加班到了半夜2點，直到離開會場時已經步履蹣跚，看起來人已經虛脫沒力。
而主辦單位也在昨日深夜發聲否認指控，指出李洙赫在活動中表示會送出32張簽名拍立得，但在他返韓後都沒收到，還喊話李洙赫盡快履行合約，並強調以上陳述內容都有證據，願為真實性承擔法律責任，再度引發熱議。
📌看更多李洙赫相關新聞
直擊／李洙赫挺爆GD！連2天現身小巨蛋 被歌迷尖叫嚇到跑回包廂
GD權志龍小巨蛋開唱！李洙赫「突然來台力挺」粉絲暴動：他好愛他
資料來源：IG@sarament_official
更多 NOWnews 今日新聞 報導
李洙赫中國見面會被迫加班12hrs！累到虛脫遭主辦威脅：不准離開
GD台北演唱會1細節！李洙赫突喊「融化了」：做了他從不會做的事
李洙赫才陪GD權志龍吃涮涮鍋！回韓突宣告：正式掰了YG娛樂
其他人也在看
張柏芝任林家謙演唱會嘉賓曝揀歌原因 自嘲冇才華只有一首歌紅：顏值我還是有的
45歲張柏芝嘅近年轉戰內地發展，久未喺香港露面嘅佢驚喜亮相林家謙紅館演唱會，成為第9場「盲盒」嘉賓。張柏芝穿起薄紗裙裝，以孖辮造型出場，與林家謙合唱代表作《任何天氣》及《留給最愛的說話》，勾起現場觀眾及網民嘅回憶。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
港姐2025｜李尹嫣大熱倒灶 網民讚比三甲更靚 經理人媽媽力撐係「民選冠軍」被狠批
《2025香港小姐競選》賽果已於8月31日出爐，賽前大熱嘅21歲李尹嫣（Victoria）大熱倒灶，僅得「最上鏡小姐」及「友誼小姐」，唔少網民都覺得李尹嫣值得更高名次，甚至比三甲更靚，仲話落選三甲可能更快有拍劇機會，發展會比三甲好。參選港姐以來，任職藝人經理嘅媽媽李安妮落力為女兒谷人氣，包括搵圈中藝人好友發文力撐，又與女兒到紅磡觀音廟拜神兼供奉燈塔。對於賽果，媽媽李安妮於社交平台發文表示女兒係「民選冠軍」，其用詞被網民批情商低。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」
微軟創始人兼全球知名慈善家Bill Gates首次登上韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為韓國娛樂史上的標誌性時刻。主持人劉在錫與曹世鎬在節目中也坦言，錄影節目前「緊張到失眠」。到底在節目裡，Bill Gates分享了什麼「真富豪生活」呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
41歲李蘢怡大曬比堅尼泳照 盡騷玲瓏浮凸好身材
現年41歲嘅李蘢怡，2000年以模特兒身份出道，後來轉做歌手，曾與陳文媛（Bobo）合唱地鐵廣告歌《時光中飛舞》，推出過個人專輯《Tiffany Lee E.P.》，憑《夜遊杜拜》爆紅，不過熱潮減退後便無以為繼，轉換跑道擔任演員，出演過《鍾無艷》、《金雞》、《大丈夫》及《雀聖2自摸天后》等電影。可惜，2006年選擇與電影公司解約，李蘢怡曾坦言入行多年欠缺運氣，無可能白等機會來臨，加上經歷太多唔開心事情於是退出娛樂圈。之後佢以本名李宜錚轉職珠寶公司擔任傳銷和公關工作，又前往英國修讀藝術學位課程，最後以英國著名學府皇家藝術學院（Royal College of Art）珠寶設計相關碩士學位畢業。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
楊證樺想組「明星保安隊」幫圈中人謀生 搵藝人做保安有原因
TVB綠葉演員楊證樺加入娛樂圈多年，參演過無數劇集，近年佢投資成為保安公司老闆，仲落手落腳到多個啟德演唱會及體育賽事擔任保安工作。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
《愛．回家》Terry激罕晒婚照 甜美嬌妻靚樣曝光
憑《愛．回家之開心速遞》敦厚誠懇形象嘅「Terry」李偉健，人氣高企入晒屋，依家50歲嘅佢就早前被爆早於2018年就同拍拖15年圈外女友Bo結束愛情長跑，舉行婚禮，婚宴更獲《愛．回家》一班演員及TVB藝人好友拉隊到賀，場面既熱鬧又感動。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
文頌嫻晒與好姊妹宴會照 名牌細節有異令網民質疑已回復單身
文頌嫻與商人李梓慎於2012年結婚，二人當年假四季酒店舉行婚禮，仲喺宴會上宣布懷孕喜訊，誕下女兒Jamie後，文頌嫻淡出幕前，專心相夫教女。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 天前
黃子華65歲生日｜如《破・地獄》一樣不婚不生，選擇單身的愛情觀：我不姓何，沒很多身家，怎可以生仔？
黃子華在9月5日迎來65歲生日，一眾好友，包括《香港式離婚》的演員們也一同為他慶祝。有人感嘆，黃子華已過花甲之年，也沒有步往結婚之路。其實結婚與否也是個人選擇，沒有需要可惜之處，他在過往的訪問中也不時分享自己的愛情觀，一人過活，也是一個愉快的選擇。Yahoo Style HK ・ 1 天前
全紅嬋網紅哥哥被封「寵妹狂魔」 帶自己家果園養雞參加廚藝綜藝慘遭淘汰？
17歲國家隊跳水選手全紅嬋於去年巴黎奧運成功衛冕女子十米高台跳水金牌，成為中國隊奪得三項金牌嘅最年輕選手。巴黎奧運賽事期間，全紅嬋網紅哥哥全進華特意飛往當地支持，當全紅嬋奪金牌後，隨即表示會幫妹妹好好慶功，會親自燒豬和做湛江嘅白切雞畀佢食，睇嚟對自己嘅廚藝相當有信心。不過，日前全進華參加廚藝類綜藝，卻因白切雞被淘汰。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
盛品儒遺孀蔡一鳳指女兒常哭掛念爸爸 自己仍堅強撐起全家
亞視前高層盛品儒（James）於8月18日養和醫院病逝，終年48歲，遺下太太蔡一鳳與一對龍鳳胎。蔡一鳳在個人平台中分享自己的女兒常說掛念爸爸Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
ANSONBEAN無預警下宣布與張天穎分手：唔以情侶相處會舒服啲
在《全民造星III》奪得季軍而入行的ANSONBEAN（陳毅燊）今年5月突然刪除個人IG，表示因精神心理狀況而暫時退出娛樂圈，情況令人擔憂。當時ANSONBEAN的女友張天穎（Jaime）全力支持男友，曾公開表示「佢要講呢個決定係好難，佢好勇敢交代」，她會陪伴對方休息散心，閒時聊天溜冰等。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃子華親解「背後嘅女人」黃呈欣真正關係 攬實合照有原因「當然更加鬼馬」
劉嘉玲日前為曾經合演舞台劇《香港式離婚》嘅拍檔黃子華慶祝生日，喺嘉玲姐分享嘅合照中，即將步入65歲嘅黃子華坐正C位，而子華身後有一位女子攬實壽星公Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
49歲李璨琛潮流達人做吃播 汕頭徒手捉獅頭鵝食得津津有味
49歲嘅李璨琛（Sam）入行多年，近年專注在內地發展，除咗拍攝電影及綜藝節目之外，最近仲更做埋吃播，介紹各地嘅美食。一向都係潮流達人嘅佢，最近化身吃播前往汕頭嘅鵝廠介紹獅頭鵝，真係估佢唔到呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
KPOP「最佳忙內」2025最新10大排行榜出爐！子瑜穩坐前五、BTS柾國僅奪第二、第一名再度封冠
每一個偶像團體裡的「忙內」，也就是年紀最小的成員，往往成為粉絲與隊友們最寵愛的成員。他們不只擁有可愛的一面，還常常展現超越年紀的實力與舞台掌控力。近日，全球人氣投票網站King Choice公布了「2025 KPOP最佳忙內排行榜」，榜單瞬間引發網民熱烈討論，即看看到底是誰勇奪第一名吧！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
Yahoo娛樂圈 ｜《阿龍》專訪 周秀娜面對拍檔最難忍笑 鄭中基否認乘勢「復出」：其實我都冇停過！
由鄭中基（Ronald）身兼編、導、演的作品《阿龍》，完成至今超過7年終於上畫。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Edan、Marf同款MAX&Co.聯名系列亮相！「I NEED A DRINK」標語西裝，意外道出打工仔心聲
意大利時尚品牌MAX&Co.有相類近的幽默迷因美學系列亮相。品牌與意大利藝術家Pietro Terzini聯乘推出「HERE WE GO AGAIN」系列，時裝都加入了幽默的標語句子，當中一件寫著「I NEED A DRINK」的西裝外套，無意中道出了打工仔的心聲。喜歡message時尚單品的朋友，也許可以在這裡會選到代表自己的命定句子fashion item！Yahoo Style HK ・ 1 天前
徐子淇「復出」影封面照 引網上熱議造型 有網民為其平反：師兄清潮穿越嚟？
人稱「千億新抱」嘅徐子淇，最近成為時尚雜誌Vogue香港版9月號封面人物。身為恒基地產聯席主席李家誠嘅太太，徐子淇喺專訪入面仲提及自己有份參與構思恆地喺中環嘅項目The Henderson，並透露中環新海濱用地將以「橋」為概念Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
小一縮班有一區削8班最傷 名校區買樓保值受考驗？
新學年小一縮班潮再現，元朗減8班最嚴重，觀塘黃大仙亦受壓。少子化趨勢下，校網效應或重塑樓市格局。Yahoo 地產 ・ 1 天前
Anne Hathaway拍戲滑倒，腳拗90度險「拗柴」？訓練腳腕6個動作，簡單在家自己做到強化腳踝肌肉
日前Anne Hathaway拍攝《穿Prada的惡魔2》時不慎跌倒，險些扭傷腳踝！幸好她身手敏捷，華麗起身！透過規律的拉筋和強化運動能有效增強腳踝穩定性，降低扭傷風險，以下介紹6個簡單拉筋運動，大家可以在家輕鬆實踐，讓你能跟Anne Hathaway一樣展現從容魅力！Yahoo Style HK ・ 1 天前
改良版雪球｜傳中國富豪重投「雪球」衍生產品 年前被指是加劇跌市 監管部門曾出手限制
據彭博報道，一年前遭內地監管機構出手叫停，被指是加劇股市暴跌的「雪球」衍生產品，如今再次活躍於市場，不少中國富...BossMind ・ 1 天前