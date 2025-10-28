江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
被成龍摸背遭批伸鹹豬手！容祖兒親曝真相
[NOWnews今日新聞] 香港女星容祖兒上個月28日在澳門參加《灣區升明月》音樂晚會，而在台下時，成龍坐在她身邊，但竟被拍到伸手摸她的裸背，遭質疑是性騷擾，批評成龍伸鹹豬手，雖然容祖兒經紀人第一時間否認，但還是爆發爭議。而時隔1個月後，容祖兒近日出席活動，再度親自否認，表示當時沒有感覺，並強調與成龍之間沒有任何誤會。
容祖兒近日出席英皇集團主席楊受成與妻子陸小曼結婚40年晚會，受訪時被問到了1個月前成龍摸背的事情。容祖兒不以為意的笑說是報導捕風捉影，自己沒有什麼感覺，否認外界謠傳的性騷擾爭議，並強調與成龍之間沒有誤會。
成龍拍容祖兒背遭疑性騷擾 英皇主席換座位引熱議
據悉，容祖兒日前穿著一身露背禮服出席活動，坐在她身旁的成龍原本把手放在椅背上，之後卻突然抬起拍了她的肩膀與背部，不久後英皇集團老闆楊受成前來與容祖兒交換座位，被外界解讀是在幫容祖兒解圍。
而該影片曝光後，成龍因此遭外界怒批是性騷擾、對容祖兒伸鹹豬手等，引發大量爭議。不過事後又發現，楊受成與成龍、王力宏和肖戰等人合照完後，就跟容祖兒換回到原位，證明只是為了合影才臨時交換座位。
容祖兒經紀人第一時間否認 大讚成龍是紳士
事實上，爆發爭議當時，容祖兒經紀人霍汶希就迅速澄清，強調外界過度解讀：「成龍看著祖兒長大，一直是非常照顧後輩的長輩，更是極有風度的紳士！」希望大家不要過度放大，誤解彼此之間的互動，然而霍汶希雖然第一時間解釋，但仍有不少人質疑：「畫面看起來確實怪怪的」。
