被拍到遊艇熱吻！Katy Perry 戀加拿大前總理Justin Trudeau

經過數月的討論，40歲Katy Perry與加拿大前總理Justin Trudeau真的正式交往中！這對甜蜜情侶在加州聖塔芭芭拉外海的24米豪華遊艇「Caravelle」上擁吻，親密畫面讓戀情正式曝光。

Katy 身穿黑色泳裝，與杜魯道在遊艇上層甲板相擁，兩人深情互動全被鏡頭捕捉。熱戀中的伴侶似乎完全未察覺附近觀鯨船上的遊客，在蔚藍海岸線襯托下更顯浪漫。

53歲的Justin Trudeau與Katy 在遊艇上互動親暱，Justin自然將手輕放在Katy臀部的瞬間，舉止親溺；據指這段戀情早在今年七月已埋下伏筆，當時兩人被發現在蒙特婁Le Violon餐廳共進浪漫晚餐，餐後還被目擊前一後離開現場。

雖然戀情已經傳足幾個月，雙方團隊至今仍對關係狀態保持緘默。Katy去年剛結束與Orlando Bloom 的婚姻，而Justin Trudeau也於去年八月與結婚18年的妻子正式分居，兩人的感情新動向格外引發關注。

今年剛卸任、執政長達十年的加拿大前總理Justin Trudeau，左臂上醒目的「海達族烏鴉」刺青成為這次戀情曝光的關鍵線索。這枚刺青是向以航海技術與藝術創作聞名的加拿大原住民海達族致敬。

Justin Trudeau與結婚18年的妻子於2023年8月分居，兩人育有18歲兒子Xavier、11歲兒子Hadrien及16歲女兒Ella-Grace。而Katy Perry 則與Orlando Bloom育有5歲女兒Daisy Dove Bloom，過去她曾與喜劇演員Russell Brand有過兩年婚姻。

早在今年初就有知情人士透露，兩人正處於「探索戀情的最初階段」：「Katy Perry 對他非常非常感興趣，說他是個真正的搶手貨，高品質的男人。她顯然很喜歡他，而他也很喜歡她。」

