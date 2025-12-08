7up2xd69m24a_0_2_2.jpg

一名的士司機被指兜路與乘客爭執，期間以粗言回應，又在車門打開下折返出發點。司機被票控5罪，案件今日(8日)在沙田裁判法院處理，最終控辯雙方同意以認罪協商處理。司機承認不小心駕駛等4項傳票罪，共被判罰款4,300元；無展示的士司機證傳票罪則獲撤銷。

被告張國暉(38歲)，早前已承認無禮貌及不守規矩，今再多認3罪，包括沒有採用最直接而切實可行的路線、不小心駕駛、的士司機沒有穩妥繫上安全帶。控罪指，他於去年12月17日，在港鐵大圍站對出村南道，身為的士司機，接受姓廖女乘客時，干犯以上的行為。被告原亦被控沒有展示的士司機證，經認罪協商後這罪獲不提證供起訴。

兜路多行3公里為而爭執

案發當日下午8時55分，事主在大圍地鐵站登上被告駕駛的的士，要求駛往沙田嶺路。期間被告採用的路線全長4.8公里，而最直接的路線僅1.8公里，兩人因此發生糾紛，廖當時未有下車或報警，而被告在沒有關上車身趟門的情況下駛回大圍地鐵站，途中被告沒有繫上安全帶。廖以手機拍攝過程，隨後向警方作出告發。

廣告 廣告

庭上播放片段，可見一輛的士在趟門打開的情況下調頭，而另一片段中，乘客表示「根本就係你兜路」、「濫收車資」、「我一定追究你」、「port你睇個官點判」等，期間被告曾回應同樣會追究、又稱「你幾X大聲呀」。

求情指受情緒影響犯案

辯方求情指，被告當時因聽錯指示而駕駛了較遠的路程，又指女乘客職業特別，而從走錯路開始，被告便承受事主的情緒，被告明白事主無法回家的心情，惟一時控制不了情緒而作無禮貌的表現，以及沒留意到車門打開便行車。辯方冀法庭念及被告經歷離婚，須照顧年邁母親，以及須「倒貼」供款的士車牌等而輕判。據悉，女乘客任職警隊。

案件編號：STS5534-5538/2025

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/被指兜路與乘客爭執期間粗言回應-的士司機認罪判罰4300元/625923?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral