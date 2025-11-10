被指公共雲服務存安全風險 華批個別國家惡意中傷

【on.cc東網專訊】中國駐哥倫比亞使館發言人周日（9日）發聲明，批評近日個別國家無中生有、惡意中傷，對華企參與哥倫比亞公共雲服務招標橫加干涉，在毫無事實依據下暗示別國企業存在訊息安全風險，妄圖為自家企業中標增加排他性條款。

發言人指出，個別國家有關舉動再次印證「有些人指摘別人的事情，要麼他曾經做過，要麼他正在做」，世人看得愈來愈清楚，該國維護網絡安全是假，干涉他國數據主權、維護自身網絡霸權是真。聲明中沒有指明批評的具體是哪個國家。中方呼籲各方切實維護開放、公正、非歧視的營商環境，維護市場公平競爭，共同制定普遍性的數據安全規則，促進全球數據有序、自由流動。

聲明中強調，中國政府始終高度重視保護數據私隱與安全，從沒也不會要求企業或個人以違反當地法律的方式，為中國政府採集或提供位於外國境內的數據、訊息和情報。聲明又指，哥倫比亞有自己監管與合約機制，可有效保障國家數據安全，推進公共數據雲平台改革旨在維護數據主權。

