被指受中國指示退出執政聯盟 日公明黨斥謠言

【on.cc東網專訊】日本公明黨代表齊藤鐵夫上周五（10日）宣布，公明黨退出與自民黨的執政聯盟，結束雙方26年的盟友關係。隨後有極右翼政客炒作反華議題，質疑公明黨此舉是受中國指示。齊藤鐵夫周日（12日）回應指，這完全是謠言，毫無根據。

公明黨成立以來，一直將改善中日關係作為其主要政治方針之一，長期主張對華友好。日本保守黨籍眾議員北村晴男等人近日聲稱，公明黨退出執政聯盟是受到中國指示，目的是阻撓自民黨新總裁高市早苗上台，證據是齊藤鐵夫曾在上周一（6日）與中國大使會面。

廣告 廣告

公明黨周日在影片平台發布齊藤鐵夫受訪片段，談及公明黨與華關係時，他被問到「公明黨媚中」等言論。他回應指，此類言論純屬捏造，完全不符事實，對此表示抗議。他強調，自己是作為日本國民的代表當選，為日本和日本人民的利益而工作，這是作為日本議員的本分，並沒為中國工作，對相關傳言感到十分難過。他又澄清，與中國大使會面在很早之前就已定好，自己跟其他逾30國大使都關係密切。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】