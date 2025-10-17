《早霸王》月底壽終正寢 森美：完成歷史任務
被控不當處理機密資訊 美前國安顧問波頓不認罪
（法新社華盛頓17日電） 美國媒體報導，因「不當處理機密資訊」罪名被起訴的前國家安全顧問波頓今天在庭訊時表示不認罪。波頓曾在美國總統川普（Donald Trump）第一個任期擔任國家安全顧問17個月，後來轉為川普的公開批評者。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，波頓（John Bolton）面臨18項刑事指控，包括傳遞及持有最高國防機密資訊，他今天在馬里蘭州（Maryland）格林貝（Greenbelt）法庭庭訊上提出無罪答辯。
報導中說，波頓庭後無保請回，下一次庭訊日期定於11月21日。
波頓於16日遭起訴，起訴書指控波頓透過電子郵件將機密文件分享給兩名「未經授權人士」，雖未指名，但外界相信這兩人是他的妻子與女兒。
美國司法部表示，這些文件「揭露了有關未來攻擊、外國對手以及外交政策關係的情報」。
每一項罪名最高可判處10年監禁。
波頓在聲明中否認指控，表示自己「已成為司法部政治化運作下的最新受害者」。
波頓如今成為近幾週內第3位被起訴的川普批評者，此前已被起訴的包括聯邦調查局（FBI）前局長柯米（James Comey）及紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）。
