被揭灣仔逆線行駛 陳家珮今搭巴士到立會 被質疑為何選企位

【on.cc東網專訊】議員陳家珮上周五(23日)在灣仔謝斐道逆線行駛，被網民拍下片段上載至社交平台。她承認昨早約8時駕駛期間忽視道路規則，並作出錯誤判斷，其後更港島交通部落口供，又表明短期內不會駕車。

她今日(28日)在立法會表示，上周六已經到執法部門處所落口供，正在等候進一步調查。被問及現時有沒有請司機及現時如何出行，她指今日乘搭巴士到立法會。被問及是否有佩戴安全帶，她指選擇使用企位。有傳媒問及為何選擇站立，她說：「我不嬲都係選擇企係度。」

